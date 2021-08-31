"Козлиная шерсть и мертвечина": Москвичка не стерпела запах в такси "Ситимобил", написав страшно смешной пост о его причинах
Девушка обратилась в компанию-перевозчик с просьбой вернуть деньги за всё вынесенное, но ей отказали.
Экскурсоводу и журналистке из Москвы Юлии пришлось на днях столкнуться с серьёзным испытанием. Девушка возвращалась из бани домой и была настроена максимально благожелательно — до тех пор пока не вызвала такси в "Ситимобиле". Сев в салон, Юлия поняла, что это будут самые долгие восемь минут её жизни — внутри нестерпимо воняло чем-то протухшим.
Адская кошмарная смесь обоссавшейся собаки, обосравшегося человека, протухшей козлиной шерсти и мертвечины!
Обо всех пережитых страданиях девушка сообщила в компанию-перевозчик, где в очень эмоциональном и развёрнутом виде попросила разобраться в ситуации и вернуть ей деньги — всего 200 рублей. Но там ей отказали в компенсации, лишь принеся извинения и пообещав помыть салон. Однако такое решение не удовлетворило Юлию, и она рассказала обо всём в "Инстаграме", запустив хештег, под которым обиженные пассажиры "Ситимобила" могли делиться своими историями.
Юля, я удалила их приложение. Два раза были ситуации, когда не приезжали, а делали вид, что клиент не явился. И с меня ещё деньги снимали за несостоявшуюся поездку. Последний раз не приехали, когда я внучку-инвалида должна была везти на реабилитацию. Извинялись, деньги возвращали. Но нам же к сроку. Сменила фирму
Я этим сервисом не пользуюсь с тех пор, как три раза подряд вызвав машину — я её так и не дождалась, то есть я вижу, что машина стоит на соседней улице, но водитель не едет, трубку не берёт и просто игнорирует. Первый раз я так прождала около получаса, потом уже поняла, что это у них такая стратегия. Ну а после нескольких случаев просто отказалась
Зимой, когда были сильные морозы, вызвала такси для бабушки с дедушкой от моего дома к их. Они ждали пять минут у моего дома, а таксист встал совсем в другом месте и до него надо было топать ещё минут пять, а передвигаться моим очень тяжело в их возрасте. Так вот, пока дошли, было уже минут десять платного ожидания и сумма резко изменилась. Написали в поддержку, а они лишь сказали что типа сорян — надо было кнопку нажать, указав точное местоположение. Я им отвечаю, что эта функция всегда включена, в ответ что? Ти-ши-на! Ни тебе промокода, ни возврата денег, ни извинений
Комментариев: 0