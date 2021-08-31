Зимой, когда были сильные морозы, вызвала такси для бабушки с дедушкой от моего дома к их. Они ждали пять минут у моего дома, а таксист встал совсем в другом месте и до него надо было топать ещё минут пять, а передвигаться моим очень тяжело в их возрасте. Так вот, пока дошли, было уже минут десять платного ожидания и сумма резко изменилась. Написали в поддержку, а они лишь сказали что типа сорян — надо было кнопку нажать, указав точное местоположение. Я им отвечаю, что эта функция всегда включена, в ответ что? Ти-ши-на! Ни тебе промокода, ни возврата денег, ни извинений

llaness