НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Краснодаре продают православного кота, который отгоняет нечисть, но к его цене никто не был готов

По словам хозяйки, в числе многочисленных преимуществ эксклюзивного пушистика есть ещё и фейсконтроль — он будет впускать в дом только верующих людей.

30 августа, 09:36

Фото © Avito

Редкая возможность приобрести православного кота появилась у жителей Краснодара. В начале августа хозяйка по имени Дарина выставила на продажу своего верного друга, который ещё и поражает своими религиозными убеждениями. Котик, заявленный как мейн-кун (что не слишком похоже на правду), соблюдает все посты и пропускает в дом только верующих людей, пишет "Блокнот Краснодар".

Фото © Avito

Фото © Avito

Пользу пушистика невозможно отрицать, ведь он спит только со скрещёнными лапками, таким образом отгоняя нечистую силу от хозяев и дома. Православный кот отлично уживается с положительными кошками и любит детей. И такое, несомненно, выгодное приобретение обойдётся будущему хозяину всего в 13 млн рублей, хотя обычно цена котят мейн-куна начинается от десяти тысяч. Но за эксклюзив и твёрдую веру кота придётся доплатить.

После встречи с ним жизнь разделится на до и после!

Хозяйка Дарина

Фото © Avito

Фото © Avito

У продавца множество положительных отзывов и высокий рейтинг на сайте продаж, однако с приобретением нового духовного друга могут возникнуть проблемы. Дарина не отвечает на звонки и сообщения, кто бы ни пытался с ней связаться. Вероятно, драгоценного питомца передумали продавать — такая корова нужна и самому.

Библиотечный котик покорил сердца читателей, превращаясь в известных героев, и это 10 лучших образов

Библиотечный котик покорил сердца читателей, превращаясь в известных героев, и это 10 лучших образов

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Всем не поможешь: Куклачёв объяснил, почему не взял в театр спасённого из дорожного провала кота Асфальта

25 августа, 19:26

Библиотечный котик покорил сердца читателей, превращаясь в известных героев, и это 10 лучших образов

22 августа, 15:00

Актёр из сериала "Воронины" Артур Диланян умер за десять дней до 60-летнего юбилея

сегодня в 09:04

Вдовец повторил трогательные фото с беременной женой, вместо которой теперь позировала их дочка

сегодня в 08:46

Стоимость газа в Европе подскочила, приблизившись к пиковым показателям

сегодня в 09:33

Новости партнеров

Layer 1