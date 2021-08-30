В Краснодаре продают православного кота, который отгоняет нечисть, но к его цене никто не был готов
По словам хозяйки, в числе многочисленных преимуществ эксклюзивного пушистика есть ещё и фейсконтроль — он будет впускать в дом только верующих людей.
Фото © Avito
Редкая возможность приобрести православного кота появилась у жителей Краснодара. В начале августа хозяйка по имени Дарина выставила на продажу своего верного друга, который ещё и поражает своими религиозными убеждениями. Котик, заявленный как мейн-кун (что не слишком похоже на правду), соблюдает все посты и пропускает в дом только верующих людей, пишет "Блокнот Краснодар".
Фото © Avito
Пользу пушистика невозможно отрицать, ведь он спит только со скрещёнными лапками, таким образом отгоняя нечистую силу от хозяев и дома. Православный кот отлично уживается с положительными кошками и любит детей. И такое, несомненно, выгодное приобретение обойдётся будущему хозяину всего в 13 млн рублей, хотя обычно цена котят мейн-куна начинается от десяти тысяч. Но за эксклюзив и твёрдую веру кота придётся доплатить.
После встречи с ним жизнь разделится на до и после!
Фото © Avito
У продавца множество положительных отзывов и высокий рейтинг на сайте продаж, однако с приобретением нового духовного друга могут возникнуть проблемы. Дарина не отвечает на звонки и сообщения, кто бы ни пытался с ней связаться. Вероятно, драгоценного питомца передумали продавать — такая корова нужна и самому.
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