В Краснодаре продают православного кота, который отгоняет нечисть, но к его цене никто не был готов

По словам хозяйки, в числе многочисленных преимуществ эксклюзивного пушистика есть ещё и фейсконтроль — он будет впускать в дом только верующих людей.