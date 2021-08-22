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    Библиотечный котик покорил сердца читателей, превращаясь в известных героев, и это 10 лучших образов

    Так администрация решила привлечь новых посетителей, потому что пройти мимо пушистого косплеера не может никто.

    22 августа, 15:00

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Библиотечный центр и исторический музей в Пенсильвании, США, может похвастаться огромным фондом книг и фильмов, разнообразными кружками и клубами по интересам

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Однако всё равно навестить библиотеку находится всё меньше и меньше желающих. Поэтому администрация решила пойти на хитрость

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Раз в неделю они выкладывают фото котика Горацио в костюме известного героя книги или фильма, который позирует рядом с первоисточником

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Пушистик настолько уморительный, что его фото набирают множество лайков и комментариев от читателей, которые хотят встретиться с косплеером лично

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Однако куратор Горацио призналась, что котик живёт у неё дома и не находится в библиотеке постоянно

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Костюмы и фотосессии также продумывает она, пока модель терпеливо сносит все манипуляции в ожидании лакомства

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Фото © Instagram / centrecountylibrary

    Пёс портит любое фото, превращаясь в желе на руках у хозяина, и результат рассмешит абсолютно каждого

    Пёс портит любое фото, превращаясь в желе на руках у хозяина, и результат рассмешит абсолютно каждого

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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