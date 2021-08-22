Библиотечный котик покорил сердца читателей, превращаясь в известных героев, и это 10 лучших образов
Так администрация решила привлечь новых посетителей, потому что пройти мимо пушистого косплеера не может никто.
Библиотечный центр и исторический музей в Пенсильвании, США, может похвастаться огромным фондом книг и фильмов, разнообразными кружками и клубами по интересам
Однако всё равно навестить библиотеку находится всё меньше и меньше желающих. Поэтому администрация решила пойти на хитрость
Раз в неделю они выкладывают фото котика Горацио в костюме известного героя книги или фильма, который позирует рядом с первоисточником
Пушистик настолько уморительный, что его фото набирают множество лайков и комментариев от читателей, которые хотят встретиться с косплеером лично
Однако куратор Горацио призналась, что котик живёт у неё дома и не находится в библиотеке постоянно
Костюмы и фотосессии также продумывает она, пока модель терпеливо сносит все манипуляции в ожидании лакомства
WOW-animals
15 фото уморительных собак, которые переосмыслили жизнь и решили, что они теперь кошки
сегодня в 13:00
Мой дом — не моя кошка: 15 невероятно наглых усатых, которые проникли в чужое жилище и решили там остаться
сегодня в 06:00
15 непослушных собак, которых поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно
вчера в 14:00
Комментариев: 0