Библиотечный котик покорил сердца читателей, превращаясь в известных героев, и это 10 лучших образов

Библиотечный центр и исторический музей в Пенсильвании, США, может похвастаться огромным фондом книг и фильмов, разнообразными кружками и клубами по интересам

Фото © Instagram / centrecountylibrary

Однако всё равно навестить библиотеку находится всё меньше и меньше желающих. Поэтому администрация решила пойти на хитрость

Фото © Instagram / centrecountylibrary

Раз в неделю они выкладывают фото котика Горацио в костюме известного героя книги или фильма, который позирует рядом с первоисточником

Фото © Instagram / centrecountylibrary

Пушистик настолько уморительный, что его фото набирают множество лайков и комментариев от читателей, которые хотят встретиться с косплеером лично

Фото © Instagram / centrecountylibrary

Однако куратор Горацио призналась, что котик живёт у неё дома и не находится в библиотеке постоянно

Фото © Instagram / centrecountylibrary

Костюмы и фотосессии также продумывает она, пока модель терпеливо сносит все манипуляции в ожидании лакомства