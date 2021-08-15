Пёс портит любое фото, превращаясь в желе на руках у хозяина, и результат рассмешит абсолютно каждого

У помощника ветеринара Кеннеди Симмонса живёт левретка по кличке Спарки. У пёсика есть одна особенность: он очень не любит фотографироваться и даже придумал, как испортить любой кадр. До поры до времени питомец терпит, но потом решает, что с него хватит. "Он искоса смотрит на меня и одаривает самым злым взглядом — типа: "Мы уже закончили?" — смеётся хозяин. В итоге хвостатый исполняет свой коронный номер — растекается у владельца на руках.

Я попытался сфотографироваться со Спарки, и он сдулся Кеннеди Симмонс

Фото © Instagram/sparkytheitaliangreyhound

Кеннеди занимается собаками с особыми потребностями, пишет The Dodo. Когда Спарки принесли в клинику, у него была повреждена лапка, которую пришлось удалить. Однако это не сказалось на активности и жизнерадостности пса. После питомец остался жить у парня, каждый день наблюдающего за его проказами.

Если вы не видите Спарки — он что-то затеял. Если пёс пропал из поля зрения, значит, он либо хватает еду со стола, либо вытаскивает носок из корзины Кеннеди Симмонс

Фото © Instagram/sparkytheitaliangreyhound

Однако Кеннеди не представляет своей жизни без крошечного, но бесстрашного Спарки, который очень любит своего хозяина. Весёлые совместные фото парень размещает в "Инстаграме", и пользователи тоже не могут устоять перед очарованием забавного хвостатого. "Есть в нём что-то особенное. Ты возвращаешься домой — а он словно солнечный лучик. <...> Он приносит столько радости всем, потому что на самом деле ничего не боится", — заключил владелец.

Он тает😮😂 stupor_mundi_pharaoh

Фото © Instagram/sparkytheitaliangreyhound

Эта собака — жидкость zesquid7