Пёс портит любое фото, превращаясь в желе на руках у хозяина, и результат рассмешит абсолютно каждого
Питомец проявляет всю свою изобретательность и артистичность, чтобы избежать неприятного занятия.
У помощника ветеринара Кеннеди Симмонса живёт левретка по кличке Спарки. У пёсика есть одна особенность: он очень не любит фотографироваться и даже придумал, как испортить любой кадр. До поры до времени питомец терпит, но потом решает, что с него хватит. "Он искоса смотрит на меня и одаривает самым злым взглядом — типа: "Мы уже закончили?" — смеётся хозяин. В итоге хвостатый исполняет свой коронный номер — растекается у владельца на руках.
Я попытался сфотографироваться со Спарки, и он сдулся
Кеннеди занимается собаками с особыми потребностями, пишет The Dodo. Когда Спарки принесли в клинику, у него была повреждена лапка, которую пришлось удалить. Однако это не сказалось на активности и жизнерадостности пса. После питомец остался жить у парня, каждый день наблюдающего за его проказами.
Если вы не видите Спарки — он что-то затеял. Если пёс пропал из поля зрения, значит, он либо хватает еду со стола, либо вытаскивает носок из корзины
Однако Кеннеди не представляет своей жизни без крошечного, но бесстрашного Спарки, который очень любит своего хозяина. Весёлые совместные фото парень размещает в "Инстаграме", и пользователи тоже не могут устоять перед очарованием забавного хвостатого. "Есть в нём что-то особенное. Ты возвращаешься домой — а он словно солнечный лучик. <...> Он приносит столько радости всем, потому что на самом деле ничего не боится", — заключил владелец.
Он тает😮😂
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Он же как мультяшка
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