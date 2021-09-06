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По инициативе "Единой России" в регионы поступило почти три тысячи школьных автобусов и скорых

По словам зампредседателя правительства Юрия Борисова, до конца 2021 года будет поставлено около 5,5 тысячи автомобилей.

6 сентября, 11:12
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Сотни школьных автобусов и автомобилей скорой помощи закупили для российских регионов по инициативе депутатов "Единой России". Об этом заявил зампредседателя правительства Юрий Борисов в ходе обсуждения вопроса обеспечения регионов автотранспортом для перевозки детей и пациентов в штабе общественной поддержки партии.

"На сегодняшний день официальными дилерами в регионы уже поставлено свыше 900 машин скорой и 2000 автобусов. Окончательное завершение поставки будет осуществлено до 15 декабря", — сказал Борисов, отметив, что до конца года регионы получат более четырёх тысяч школьных автобусов и порядка 1,6 тысячи автомобилей скорой помощи.

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Борисов подчеркнул, что потребности регионов учитывались Минздравом и Минпросвещения с учётом представленных ведомствам данных. По его словам, закупки автотранспорта осуществляются у единственных поставщиков из числа высоколокализованных производителей — это ГАЗ, УАЗ и ПАЗ.

"Аналогичный механизм уже применялся Минпромторгом в 2016–2020 годах и показал свою эффективность, позволив обновить автомобильные парки машин скорой и школьных автобусов", — добавил зампред правительства.

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Ранее Лайф рассказывал, что кабмин решил ежегодно направлять по 16 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и скорых по инициативе "Единой России". Отмечается, что в общей сложности в ближайшие четыре года должно поступить не менее шестнадцати тысяч автобусов и пяти тысяч скорых в регионы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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