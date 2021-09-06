Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин 9 сентября поучаствует в саммите БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнёрства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавируса. Также запланировано обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане.

По итогам саммита будет принята декларация, где будут отражены основные договорённости.

А ранее президент России Владимир Путин рассказал, от чего зависит признание правительства движения "Талибан"* в Афганистане. Глава государства отметил, что на эту тему много общался со своими коллегами.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.