Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС
В этом году лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР встретятся в режиме видеоконференции.
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Президент России Владимир Путин 9 сентября поучаствует в саммите БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнёрства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавируса. Также запланировано обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане.
По итогам саммита будет принята декларация, где будут отражены основные договорённости.
А ранее президент России Владимир Путин рассказал, от чего зависит признание правительства движения "Талибан"* в Афганистане. Глава государства отметил, что на эту тему много общался со своими коллегами.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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