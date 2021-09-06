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Бросивший в США подключённую к аппарату ИВЛ жену Шаляпин начал молиться о её здоровье

Состояние Татьяны пока остаётся крайне тяжёлым. Певец признался, что сильно переживает за супругу и не может смириться с тем, что сейчас возлюбленная находится "между небом и землёй".

6 сентября, 11:33
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSKh0Axh611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CRQg1iUjhNp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Заболевшая ковидом супруга российского певца Прохора Шаляпина по-прежнему находится в искусственной коме. Татьяна Клаудиа Дэвис уже вторую неделю лежит на аппарате ИВЛ в одной из американских клиник. Об этом Лайфу рассказал сам артист.

"Всё, что мы можем, — молиться. Поэтому все комментарии, что я бросил жену, настолько неуместны и глупы. Она находится в красной зоне, к ней нет доступа никакого, даже посмотреть через стекло. Моё пребывание в Вегасе бессмысленно, просто сидеть в этом доме одному и всё. А так я всё-таки работаю. И у меня в Москве (при всём уважении к моим хейтерам) всё-таки есть работа и обязательства", — рассказал певец.

Прохор Шаляпин рассказал, почему бросил лежащую на ИВЛ жену и приехал в Россию

Прохор Шаляпин рассказал, почему бросил лежащую на ИВЛ жену и приехал в Россию

Шаляпин признался, что сильно переживает за супругу и не может смириться с тем, что возлюбленная сейчас находится "между небом и землёй". Он также корит себя за то, что не привёз заболевшую Татьяну сразу же в больницу и из-за этого упустил целую неделю.

"Мама меня успокаивает — какой-то у них мужчина лежал два месяца и выкарабкался. Я, конечно, верю, она (Татьяна. — Прим. Лайфа) очень сильный внутренне человек", — заключил собеседник.

Завязал с пенсионерками: Прохор Шаляпин тайно женился на иностранке в США

Завязал с пенсионерками: Прохор Шаляпин тайно женился на иностранке в США

Ранее сообщалось, что жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы, заразившись коронавирусом. Миллионерша почувствовала себя плохо, уровень содержания кислорода в её крови снизился до 60% при норме в 95.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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