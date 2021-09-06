Бросивший в США подключённую к аппарату ИВЛ жену Шаляпин начал молиться о её здоровье

Заболевшая ковидом супруга российского певца Прохора Шаляпина по-прежнему находится в искусственной коме. Татьяна Клаудиа Дэвис уже вторую неделю лежит на аппарате ИВЛ в одной из американских клиник. Об этом Лайфу рассказал сам артист.

"Всё, что мы можем, — молиться. Поэтому все комментарии, что я бросил жену, настолько неуместны и глупы. Она находится в красной зоне, к ней нет доступа никакого, даже посмотреть через стекло. Моё пребывание в Вегасе бессмысленно, просто сидеть в этом доме одному и всё. А так я всё-таки работаю. И у меня в Москве (при всём уважении к моим хейтерам) всё-таки есть работа и обязательства", — рассказал певец.

Шаляпин признался, что сильно переживает за супругу и не может смириться с тем, что возлюбленная сейчас находится "между небом и землёй". Он также корит себя за то, что не привёз заболевшую Татьяну сразу же в больницу и из-за этого упустил целую неделю.

"Мама меня успокаивает — какой-то у них мужчина лежал два месяца и выкарабкался. Я, конечно, верю, она (Татьяна. — Прим. Лайфа) очень сильный внутренне человек", — заключил собеседник.