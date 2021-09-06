Умер бывший футболист сборной Франции, пролежавший почти 40 лет в коме

Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает L'Equipe.

С 1982 года Адамс находился в состоянии комы. Во время плановой операции на колене в одной из больниц Лиона анестезиолог случайно перепутал дозу препарата. В тот день во Франции была забастовка врачей, и допустивший ошибку врач курировал сразу восемь операций.

Адамс выступал на позиции центрального защитника. В составе сборной Франции он дебютировал в 1972 году в домашнем отборочном матче ЧМ-1974 против СССР (1:0). Всего футболист провёл за национальную команду 22 встречи.