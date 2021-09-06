Обманщики или идиоты: Кто ответит за цирк на матче сборных Бразилии и Аргентины по футболу Месси, Неймар, Мартинес и другие суперзвёзды стали участниками невиданного по любым меркам представления, за которым следил весь мир. 6 сентября, 11:11 Фото © Marcello Zambrana/Anadolu Agency via Getty Images

Этот матч — главное противостояние Южной Америки. Его ждут миллиарды людей по всей планете. Даже далёким от футбола людям понятно, что встреча сборных Бразилии и Аргентины — больше, чем просто матч. Однако в этот раз всё завершилось невиданным фарсом, за который кто-то должен ответить. Главный вопрос: кто?

Обманщики

На первый взгляд может показаться, что виновники всей этой гигантской заварушки — аргентинцы. Именно они предоставили ложные сведения о том, что четыре представителя Английской премьер-лиги — Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Джовани Ло Чельсо и Эмилиано Буэндиа — не были в Великобритании в последнее время, а потому и не должны провести 14 дней на карантине после приезда в Бразилию.

Понятно, что аргентинцы не хотели оставаться без важных игроков в столь серьёзном матче. Впрочем, проблемы с составом наблюдались и у Бразилии. К примеру, из-за ковидных ограничений "селесао" остались без игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо, которые месяц назад стали олимпийскими чемпионами.

Более того, европейские лиги не особо-то желали отпускать своих игроков на матчи южноамериканской квалификации. К примеру, АПЛ или же испанская Ла-Лига даже выпустили заявления на этот счёт. Однако тренерскому штабу аргентинцев удалось переубедить своих коллег из английских "Астон Виллы" и "Тоттенхэма" в том, что всё будет нормально. Как уже сейчас становится понятно, нормально не будет.

Весь мир наблюдал за Лионелем Месси, который вёл отчаянные переговоры со всеми, кто попадался ему под руку и мог хоть как-то изменить ситуацию. Забавно, что делал он это в манишке фотографа. В порыве дискуссий он выдал пронзительный монолог, который, кажется, звучит сегодня весь мир.

Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа Лионель Месси Капитан сборной Аргентины по футболу

Теперь же аргентинские СМИ и болельщики недоумевают и готовы рвать и метать бразильцев. Причём не футболистов сборной, а представителей властей страны, которые, что естественно, оказались к этому цирку причастны.

Идиоты

Действительно, действия бразильских полицейских и представителей соответствующих надзорных органов вызывают вопросы. Хотя бы потому, что матч был специально поставлен в удобное для Европы (не для Бразилии и Аргентины!), время. Вечерний прайм-тайм, внимание всего мира приковано именно к стадиону в Сан-Паулу, а тут — такое.

И даже если аргентинцы предоставили ложные сведения, то как их можно было не проверить? Причём сделать это так же просто, как заказать пиццу или найти ближайший к вам магазин. Для этого нужно зайти на любой портал, начиная от сайта АПЛ, заканчивая приложением Flashscore, и посмотреть составы "Астон Виллы" или "Тоттенхэма" в последних матчах. В них легко можно увидеть тех самых игроков сборной Аргентины, которые и оказались в центре скандала.

Непонятно и то, почему вопросы возникли именно во время матча. Кажется, вся Бразилия, по крайней мере СМИ точно, заранее знала о том, что у Аргентины есть те, кому находиться на поле нельзя ни в коем случае. Получается, что полиция к таковым не относится? Очень странная работа местных правоохранителей. Да и, вообще, странно, как на поле сумел выбежать человек, который к футболу не имеет никакого отношения?

— Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться. <...> Ни разу за всё время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже, — заявил главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Нашлись, к слову, и те, кто увидел в этом определённую теорию заговора. Ведь известно, что у бразильцев были проблемы с составом. Победить Аргентину на футбольном поле — задача архисложная. Почему бы не подключить вот такой админресурс, дабы не дать сопернику выиграть в этом матче? Ну или, вообще, сыграть. Однако в местной федерации футбола всё это, разумеется, отрицают.

— Насколько нам известно, Anvisa сопровождала сборную Аргентины ещё три дня назад. Значит, всё должно соответствовать протоколу. Для нас крайне странно, что меры были приняты уже после того, как матч начался. CBF в этом не замешана и не вела никаких переговоров об отстранении игроков. Делегат матча ещё до начала игры сказал, что футболисты смогут играть, а потом их депортируют, — заявил и.о. президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес.

Получается, что все всё знали, но решили не мешать празднику футбола и дать всему миру возможность насладиться этим зрелищем? Тогда почему же всё изменилось потом, причём именно во время матча? Зачем нужен был такой грандиозный скандал, который ничем хорошим ни для Бразилии, ни для Аргентины не закончится?

Что будет с результатом матча?

Здесь остаётся лишь гадать. Первый вариант, который так или иначе напрашивается сам собой, — техническое поражение Аргентины. Если действительно были предоставлены ложные сведения о пребывании футболистов в Англии, то за это нужно наказывать бело-голубых. Иначе подобные истории станут неотъемлемой частью мирового футбола эпохи коронавируса.

Второй вариант, и он тоже вполне себе реален, — переигровка или же возобновление матча. Разумеется, что на нейтральной территории. Однако здесь есть свои сложности. Главная заключается в том, что переносить игру уже просто некуда. У команд не осталось свободных слотов. Да и европейские клубы теперь вряд ли захотят отпускать своих игроков в латиноамериканские сборные до самого Катара.

Вероятнее всего, некоторые санкции ожидают и всех ответственных за проведение матча. Все необходимые документы уже были переданы в FIFA, которой теперь предстоит разбираться во всех тонкостях этого фарса. Однако будет странно, если бразильская сторона не получит никакого наказания за столь безответственное поведение. Ведь действительно странно: как можно было допустить игроков до матча, а спустя шесть минут потребовать их ухода с поля?

Теперь весь мир ждут долгие и тяжёлые разбирательства относительно того, кто прав, а кто виноват. Кажется, что последнее применительно ко всем. Ясно и то, что позиции всего южноамериканского футбола после этого сильно пошатнуться. Наверняка в FIFA не оставят без внимания отвратительную организацию этого матча. То, что она была именно такой, уже понятно без каких-либо пояснений.

Аукнуться это может в любом неожиданном месте. К примеру, в заявке Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили на проведение ЧМ 2030 года. Именно тогда весь мир будет отмечать столетие мундиаля, а самый первый прошёл именно в Уругвае. Пусть до выбора организатора ещё три года, но в FIFA явно будут помнить о таком фарсе.

Нам же, как обычным болельщикам, остаётся просто сожалеть о том, что нас лишили настоящего футбольного карнавала. А Месси, Неймар, Мартинес и другие звёзды волей случая стали участниками именно цирка, а не пиршества вида спорта номер один.

Авторы Шамиль Гаджиев