Российский мультсериал "Маша и Медведь" набрал свыше 100 млрд просмотров на YouTube

Российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь" набрал более 100 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube за 10 лет присутствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

"На протяжении десяти лет присутствия на YouTube мультиязыковые каналы "Маши и Медведя" непрерывно росли, обеспечивая себе огромный успех в России и за рубежом. В дополнение к достижению в 100 миллиардов просмотров пять каналов мультфильма (английский, испанский, русский, португальский и украинский) получили бриллиантовые награды "кнопки" YouTube", — заявили в компании.

Как указали в Animaccord, аудитория мультфильма неуклонно растёт во всех странах. Конец 2020 года был отмечен увеличением числа подписчиков англоязычного канала более чем в два раза, сейчас оно превышает 28 миллионов зрителей.

Мультсериал "Маша и Медведь" — обладатель рекорда Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube. К слову, серия "Маша плюс Каша" набрала 4,4 миллиарда просмотров.

Международное исследовательское агентство Parrot Analytics отмечает, что в августе мультфильм занял первое место в списке самых популярных шоу для дошкольников в мире.