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Российский мультсериал "Маша и Медведь" набрал свыше 100 млрд просмотров на YouTube

По данным компании Animaccord, аудитория мультфильма неуклонно растёт во всех странах мира. Так, к настоящему моменту на англоязычный канал подписано более 28 миллионов зрителей.

6 сентября, 11:53

Фото © ТАСС / АР / Ivan Sekretarev

Российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь" набрал более 100 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube за 10 лет присутствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

"На протяжении десяти лет присутствия на YouTube мультиязыковые каналы "Маши и Медведя" непрерывно росли, обеспечивая себе огромный успех в России и за рубежом. В дополнение к достижению в 100 миллиардов просмотров пять каналов мультфильма (английский, испанский, русский, португальский и украинский) получили бриллиантовые награды "кнопки" YouTube", — заявили в компании.

"Там есть всё: и душа, и добро, и чувство такта": Путин похвалил мультфильм "Маша и Медведь"

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Как указали в Animaccord, аудитория мультфильма неуклонно растёт во всех странах. Конец 2020 года был отмечен увеличением числа подписчиков англоязычного канала более чем в два раза, сейчас оно превышает 28 миллионов зрителей.

Мультсериал "Маша и Медведь" — обладатель рекорда Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube. К слову, серия "Маша плюс Каша" набрала 4,4 миллиарда просмотров.

Международное исследовательское агентство Parrot Analytics отмечает, что в августе мультфильм занял первое место в списке самых популярных шоу для дошкольников в мире.

Летом сообщалось, что "Маша и Медведь" стал мировым лидером среди детских мультсериалов. В течение 60 дней этому мультипликационному сериалу удавалось опережать "Свинку Пеппу" и "Щенячий патруль".

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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