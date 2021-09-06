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Учёные предупредили россиян о риске распространения лихорадки Западного Нила

Специалисты напомнили, что в 2010 году на территории Волгоградской области врачи выявили 413 случаев заболевания этой заразой.

6 сентября, 12:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Численность комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила, может увеличиться в сентябре-октябре текущего года на юге европейской части России. Это связано с ожидаемой высокой температурой и влажностью воздуха. Такой прогноз представила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Это природно-очаговое инфекционное заболевание может сопровождаться поражением центральной нервной системы человека, в худшем случае привести его к гибели. Летальность составляет до 14%", рассказал на селекторном совещании в МЧС России исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков.

Он напомнил, что в прошлый раз, когда случилась эпидемическая вспышка из-за этой лихорадки, в 2010 году на территории Волгоградской области врачи выявили 413 случаев заболевания.

Также отмечается, что органам местного самоуправления сообща с другими органами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов, где ранее были зарегистрированы пациенты с лихорадкой, следует организовать и провести профилактические мероприятия для сохранения здоровья граждан.

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Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор Михаил Щелканов рассказал, где в России есть риск подхватить лихорадку Западного Нила. Благодаря жаркому и влажному лету сместился ареал обитания комаров — переносчиков опасной заразы.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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