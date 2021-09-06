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Силы сопротивления в Панджшере переходят к партизанской войне с талибами

Ополченцы приняли решение отступать в горы, откуда противостояние будет продолжено.

6 сентября, 12:40
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ahmdstari/status/1433937570891714565/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ahmad Satari</a></p>

Фото © Twitter / Ahmad Satari

Фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер переходит к партизанской войне с радикальным движением "Талибан"*. Об этом заявил представитель ополчения Али Маисам Назари.

По его словам, сейчас сопротивление отступает в горы, откуда и продолжит противостояние с боевиками.

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Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергли.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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