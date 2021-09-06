Силы сопротивления в Панджшере переходят к партизанской войне с талибами

По его словам, сейчас сопротивление отступает в горы, откуда и продолжит противостояние с боевиками.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.