Силы сопротивления в Панджшере переходят к партизанской войне с талибами
Ополченцы приняли решение отступать в горы, откуда противостояние будет продолжено.
Фото © Twitter / Ahmad Satari
Фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер переходит к партизанской войне с радикальным движением "Талибан"*. Об этом заявил представитель ополчения Али Маисам Назари.
По его словам, сейчас сопротивление отступает в горы, откуда и продолжит противостояние с боевиками.
Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергли.
Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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