В Питере свидание после знакомства в Сети закончилось кровавой БДСМ-драмой с убийством

31-летняя жительница Санкт-Петербурга на одном из сайтов познакомилась с 45-летним бизнесменом и отправилась к нему в гости на первое свидание. Однако завершилось всё поножовщиной и убийством, а не романтической историей, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

В переписке мужчина — директор фирмы по утилизации отходов — был очень обаятельным, однако после того, как девушка приехала к нему, стал склонять её к БДСМ. Отказа он не принял и применил силу. Петербурженке пришлось отбиваться ножом, она нанесла новому знакомому глубокие ножевые ранения, от которых мужчина позднее скончался. Сама она тоже пострадала — со сломанной челюстью, ушибами и ранами отправилась в больницу.

Теперь же ей грозит реальный срок, в отношении девушки расследуется уголовное дело о превышении пределов самообороны.