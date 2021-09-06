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В Питере свидание после знакомства в Сети закончилось кровавой БДСМ-драмой с убийством

Теперь оборонявшейся от насильника девушке грозит реальный срок, ведь на неё завели уголовное дело.

6 сентября, 12:33
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/mashmoyka/7565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Мойке</a></p>

Фото © Телеграм-канал Mash на Мойке

31-летняя жительница Санкт-Петербурга на одном из сайтов познакомилась с 45-летним бизнесменом и отправилась к нему в гости на первое свидание. Однако завершилось всё поножовщиной и убийством, а не романтической историей, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

В переписке мужчина — директор фирмы по утилизации отходов — был очень обаятельным, однако после того, как девушка приехала к нему, стал склонять её к БДСМ. Отказа он не принял и применил силу. Петербурженке пришлось отбиваться ножом, она нанесла новому знакомому глубокие ножевые ранения, от которых мужчина позднее скончался. Сама она тоже пострадала — со сломанной челюстью, ушибами и ранами отправилась в больницу.

Девушка пришла на свидание, но записка от незнакомца дала ей понять, что нужно срочно бежать оттуда

Девушка пришла на свидание, но записка от незнакомца дала ей понять, что нужно срочно бежать оттуда

Теперь же ей грозит реальный срок, в отношении девушки расследуется уголовное дело о превышении пределов самообороны.

А ранее Лайф рассказывал, как девушка искала парня в приложении для знакомств, но произошла ошибка, от которой стало плохо всем. Алгоритмы в этом случае сработали почти идеально.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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