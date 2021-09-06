В Питере свидание после знакомства в Сети закончилось кровавой БДСМ-драмой с убийством
Теперь оборонявшейся от насильника девушке грозит реальный срок, ведь на неё завели уголовное дело.
Фото © Телеграм-канал Mash на Мойке
31-летняя жительница Санкт-Петербурга на одном из сайтов познакомилась с 45-летним бизнесменом и отправилась к нему в гости на первое свидание. Однако завершилось всё поножовщиной и убийством, а не романтической историей, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
В переписке мужчина — директор фирмы по утилизации отходов — был очень обаятельным, однако после того, как девушка приехала к нему, стал склонять её к БДСМ. Отказа он не принял и применил силу. Петербурженке пришлось отбиваться ножом, она нанесла новому знакомому глубокие ножевые ранения, от которых мужчина позднее скончался. Сама она тоже пострадала — со сломанной челюстью, ушибами и ранами отправилась в больницу.
Теперь же ей грозит реальный срок, в отношении девушки расследуется уголовное дело о превышении пределов самообороны.
А ранее Лайф рассказывал, как девушка искала парня в приложении для знакомств, но произошла ошибка, от которой стало плохо всем. Алгоритмы в этом случае сработали почти идеально.
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