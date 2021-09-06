Геолог не исключил афтершоки после землетрясения магнитудой 7,6 на границе Прибайкалья и Бурятии

Иркутск является сейсмической зоной, поэтому люди там привыкли к частым землетрясениям. После сегодняшних подземных толчков возможны афтершоки, однако они будут гораздо слабее. Об этом Лайфу рассказал ведущий научный сотрудник сейсмологического центра Института геоэкологии РАН Александр Жигалин.

"Землетрясение магнитудой 5,6 (такая фиксировалась близ бурятского населённого пункта Орлик. — Прим. Лайфа) — это не так страшно. Возможно, что у каких-то старых зданий могут появиться трещины или посуда позвенит. И если первый толчок был 5,6, то так называемые афтершоки идут по нисходящей в течение, может, одного, двух или трёх дней, но удары будут слабее, и магнитуды существенно меньше, а вернее — [их] интенсивность", — сказал наш собеседник.

Жигалин заметил, что жители Иркутска привычны к подобным событиям, потому что живут в сейсмической зоне. Новые толчки ещё возможны, однако люди их замечать не будут, они отражаются только на приборах.