Фёдор Емельяненко подал документы в магистратуру аграрного университета
Спортсмен планирует пройти обучение на заочном отделении факультета агрономии, агрохимии и экологии.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский боец MMA Фёдор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя приёмной комиссии вуза.
"Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура "Садоводство" на заочное отделение", — заявили в университете.
Экзамены в магистратуру начнутся на следующей неделе. Зачисление на факультеты пройдёт в конце сентября.
Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.
В последний раз Емельяненко выходил в октагон в декабре 2019 года, соперником россиянина был представитель США Куинтон Джексон. Наш спортсмен победил техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся.
23 октября Емельяненко проведёт поединок на турнире Bellator в Москве. Его соперником будет американец Тимоти Джонсон.
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