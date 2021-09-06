Фёдор Емельяненко подал документы в магистратуру аграрного университета

Российский боец MMA Фёдор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя приёмной комиссии вуза.

"Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура "Садоводство" на заочное отделение", — заявили в университете.

Экзамены в магистратуру начнутся на следующей неделе. Зачисление на факультеты пройдёт в конце сентября.

Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

В последний раз Емельяненко выходил в октагон в декабре 2019 года, соперником россиянина был представитель США Куинтон Джексон. Наш спортсмен победил техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся.