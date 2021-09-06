В бюджет 2022 года могут заложить расходы на проектирование новых городов Сибири
Член Комитета по бюджету и налогам Госдумы Виктор Зубарев считает, что в эти проекты следует привлекать инвестиции промышленников, взамен предоставив льготы.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
В госбюджет следующего года могут быть заложены расходы на проектирование новых городов Сибири, с инициативой о строительстве которых выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщил член Комитета по бюджету и налогам Госдумы, координатор "Деловой России" в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев.
"Мы должны уже в бюджете 2022 года думать, как заложить средства на ПСД (проектно-сметная документация. — Прим. Лайфа) всех этих крупных агломераций. Думаю, что до нового года [в Госдуме] активно начнётся обсуждение данных инициатив", — цитирует ТАСС его слова.
По мнению Зубарева, в эти проекты следует привлекать инвестиции промышленников, взамен предоставив льготы. Он также добавил, что какие-то конкретные шаги в этом направлении проявятся до 2028 года.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин призвал двигаться в направлении развития Сибири. По словам главы государства, необходимо подготовить и оформить предложения по развитию региона, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу. Напомним, Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".
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