В бюджет 2022 года могут заложить расходы на проектирование новых городов Сибири

В госбюджет следующего года могут быть заложены расходы на проектирование новых городов Сибири, с инициативой о строительстве которых выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщил член Комитета по бюджету и налогам Госдумы, координатор "Деловой России" в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев.

"Мы должны уже в бюджете 2022 года думать, как заложить средства на ПСД (проектно-сметная документация. — Прим. Лайфа) всех этих крупных агломераций. Думаю, что до нового года [в Госдуме] активно начнётся обсуждение данных инициатив", — цитирует ТАСС его слова.

По мнению Зубарева, в эти проекты следует привлекать инвестиции промышленников, взамен предоставив льготы. Он также добавил, что какие-то конкретные шаги в этом направлении проявятся до 2028 года.