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В бюджет 2022 года могут заложить расходы на проектирование новых городов Сибири

Член Комитета по бюджету и налогам Госдумы Виктор Зубарев считает, что в эти проекты следует привлекать инвестиции промышленников, взамен предоставив льготы.

6 сентября, 12:38

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

В госбюджет следующего года могут быть заложены расходы на проектирование новых городов Сибири, с инициативой о строительстве которых выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщил член Комитета по бюджету и налогам Госдумы, координатор "Деловой России" в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев.

"Мы должны уже в бюджете 2022 года думать, как заложить средства на ПСД (проектно-сметная документация. — Прим. Лайфа) всех этих крупных агломераций. Думаю, что до нового года [в Госдуме] активно начнётся обсуждение данных инициатив", — цитирует ТАСС его слова.

Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири

Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири

По мнению Зубарева, в эти проекты следует привлекать инвестиции промышленников, взамен предоставив льготы. Он также добавил, что какие-то конкретные шаги в этом направлении проявятся до 2028 года.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин призвал двигаться в направлении развития Сибири. По словам главы государства, необходимо подготовить и оформить предложения по развитию региона, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу. Напомним, Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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