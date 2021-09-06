Онищенко объяснил, почему мужчины трудоспособного возраста умирают намного чаще женщин

Женщины более аккуратны и трепетнее мужчин относятся к своему здоровью, отсюда и статистика по смерти в работоспособном возрасте: 80% приходится на представителей сильной половины человечества. Об этом Лайфу заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Мальчики рождаются чаще, больше их. Но к возрасту, когда человек становится зрелым и создаёт семью, мальчиков не хватает. Мужской организм менее приспособлен к этой жизни. В процессе жизни мужчины больше подвержены вредным привычкам, хотя в последнее время девочки не уступают в курении, но тем не менее", — сказал нам Онищенко.

По словам парламентария, среди населения возрастом старше 60 лет, как правило, у мужчин здоровье хуже, чем у женщин, из-за социальных причин, ведь на последних зачастую ложится ответственность за весь домашний быт, в то время как тяжёлый непосильный труд мужчины — лежать на диване и пялиться в телевизор. Кроме того, заметил наш собеседник, женщины более аккуратны и лучше относятся к своему здоровью.