СМИ: "Краснодар" пытается найти новую команду воспитаннику клуба Сулейманову
Однако в России не все готовы платить игроку настолько высокую зарплату, как его нынешняя.
Фото © ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" ищет варианты для трудоустройства полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, который в последнее время не проходит в стартовый состав команды. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По информации издания, главной проблемой является серьёзный личный контракт Сулейманова, условия которого не готов потянуть целый ряд клубов, особенно с учётом того, что в последнее время он перестал попадать в состав. В числе претендентов на игрока называются "Урал" и турецкий "Кайсериспор".
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Добавим, что контракт 21-летнего футболиста с "Краснодаром" истекает летом 2022 года. Порталом Transfermarkt он оценивается в шесть миллионов евро.
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