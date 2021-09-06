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СМИ: "Краснодар" пытается найти новую команду воспитаннику клуба Сулейманову

Однако в России не все готовы платить игроку настолько высокую зарплату, как его нынешняя.

6 сентября, 13:33
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" ищет варианты для трудоустройства полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, который в последнее время не проходит в стартовый состав команды. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По информации издания, главной проблемой является серьёзный личный контракт Сулейманова, условия которого не готов потянуть целый ряд клубов, особенно с учётом того, что в последнее время он перестал попадать в состав. В числе претендентов на игрока называются "Урал" и турецкий "Кайсериспор".

Деньги на ветер: Бизнесмен Галицкий вложил миллиарды в академию "Краснодара", но, как оказалось, впустую

Деньги на ветер: Бизнесмен Галицкий вложил миллиарды в академию "Краснодара", но, как оказалось, впустую

Добавим, что контракт 21-летнего футболиста с "Краснодаром" истекает летом 2022 года. Порталом Transfermarkt он оценивается в шесть миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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