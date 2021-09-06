СМИ: "Краснодар" пытается найти новую команду воспитаннику клуба Сулейманову

Футбольный клуб "Краснодар" ищет варианты для трудоустройства полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, который в последнее время не проходит в стартовый состав команды. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По информации издания, главной проблемой является серьёзный личный контракт Сулейманова, условия которого не готов потянуть целый ряд клубов, особенно с учётом того, что в последнее время он перестал попадать в состав. В числе претендентов на игрока называются "Урал" и турецкий "Кайсериспор".