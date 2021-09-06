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Полузащитник сборной России Головин не сыграет с Мальтой из-за травмы

Напомним, встреча состоится 7 сентября на московском стадионе "Открытие банк арена".

6 сентября, 13:55
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин пропустит завтрашний матч нашей команды против Мальты в рамках отбора ЧМ-2022 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм", — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

На матче сборных России и Мальты будет работать турецкая бригада судей

На матче сборных России и Мальты будет работать турецкая бригада судей

Напомним, встреча состоится 7 сентября в Москве на стадионе "Открытие банк арена". Начало матча в 21:45.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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