Полузащитник сборной России Головин не сыграет с Мальтой из-за травмы

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин пропустит завтрашний матч нашей команды против Мальты в рамках отбора ЧМ-2022 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм", — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.