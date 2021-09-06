Свыше тысячи участников форума "Россия — страна возможностей" приедут на "Тавриду". Видео © LIFE

Более одной тысячи участников форума "Россия — страна возможностей" посетят площадку фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Будет несколько тысяч участников, в том числе одна тысяча — проектов платформы "Россия — страна возможностей". Отдельно к нам приезжают участники и победители "Большой перемены", — сказал он на пресс-конференции.

Комиссаров заметил, что мероприятие должно быть не только интересным, но и полезным. В рамках форума организаторы стараются объединить всех участников проектов. В этом году продуман нестандартный формат, где главными будут не эксперты и спикеры, а сами форумчане. Мероприятие будет представлять из себя динамическую игру, в которой участники проявятся с разных сторон.

"Новые возможности, вера в себя, риск и готовность проявлять себя в разных активностях, полное раскрытие своих талантов и целеустремлённость идти вперёд, не сдаваясь. Мы очень хотим, чтобы каждый участник начал путешествие к своему успеху", — продолжил Комиссаров.

Все участники будут жить в палаточном городке — арт-квартале, где все пройдут квест по процедуре прописки. Участники поделятся на десять команд, у каждой будут своя тема и свои наставники, в итоге они создадут десять арт-объектов.

В свою очередь, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин по видеосвязи рассказал о беспрецедентных мерах по антиковидной безопасности во время форума, которые формируются совместно с Роспотребнадзором. К ним относятся постоянный замер температуры у участников, тестирование на ковид и внимание к любому факту проявления симптомов. Также развёрнуто два госпиталя, где находятся несколько десятков медиков ФМБА России.