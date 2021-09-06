Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум
С открытия торгов за сегодняшний день она выросла более чем на десять долларов, но в течение суток скорректировалась.
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Цена на газ в Европе вновь достигла исторического максимума, превысив отметку в 658 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Если в начале дня стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах равнялась 634,4 доллара, то утром достигла 658,7 доллара за тысячу кубометров. В течение суток она скорректировалась, однако всё равно держится в районе 646 долларов.
Напомним, в конце августа цена на газ в Европе установила исторический максимум и достигла 620 долларов за тысячу кубометров. Причём заполнение газовых хранилищ оказалось на исторически низком уровне.
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