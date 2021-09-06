Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум

Цена на газ в Европе вновь достигла исторического максимума, превысив отметку в 658 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Если в начале дня стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах равнялась 634,4 доллара, то утром достигла 658,7 доллара за тысячу кубометров. В течение суток она скорректировалась, однако всё равно держится в районе 646 долларов.