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Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум

С открытия торгов за сегодняшний день она выросла более чем на десять долларов, но в течение суток скорректировалась.

6 сентября, 14:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Цена на газ в Европе вновь достигла исторического максимума, превысив отметку в 658 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Если в начале дня стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах равнялась 634,4 доллара, то утром достигла 658,7 доллара за тысячу кубометров. В течение суток она скорректировалась, однако всё равно держится в районе 646 долларов.

В Европе цена на газ превысила $650 за тысячу кубометров

В Европе цена на газ превысила $650 за тысячу кубометров

Напомним, в конце августа цена на газ в Европе установила исторический максимум и достигла 620 долларов за тысячу кубометров. Причём заполнение газовых хранилищ оказалось на исторически низком уровне.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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