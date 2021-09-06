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"Сегодня я сильно счастлив": Челябинец получил военник на имя Билет Призыва Нет

Молодой человек прошёл психиатрическую экспертизу и получил освобождение от службы спустя два года попыток.

6 сентября, 14:13
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/pelmen.kond" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Билет Призыванет</a></p>

Фото © VK / Билет Призыванет

Известный на всю Россию челябинец по имени Билет Призыва Нет (он же Пельмень, он же Роман) получил освобождение от военной службы. Об этом сообщает URA.ru.

"Я получил военник спустя два года. Два года работы для получения военника без службы; два месяца бюрократии; два месяца походов в больницу за результатами анализов; 15 походов в военкомат. И всё не зря, ведь я получил военный билет! Сегодня я сильно счастлив", — написал Билет Призыва Нет во "ВКонтакте".

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Напомним, изначально парня звали Роман. В 2019 году он обрёл известность, когда поменял имя на Пельмень Кондольский ради нескольких сотен килограммов пельменей. После выигрыша (к слову, победитель забрал приз не в пельменном, а в денежном эквиваленте) Роман снова сменил имя — на этот раз на Билет Призыва Нет, пытаясь откосить от армии. Компания с таким же названием пообещала помочь парню с этим бесплатно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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