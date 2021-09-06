Известный на всю Россию челябинец по имени Билет Призыва Нет (он же Пельмень, он же Роман) получил освобождение от военной службы. Об этом сообщает URA.ru.

"Я получил военник спустя два года. Два года работы для получения военника без службы; два месяца бюрократии; два месяца походов в больницу за результатами анализов; 15 походов в военкомат. И всё не зря, ведь я получил военный билет! Сегодня я сильно счастлив", — написал Билет Призыва Нет во "ВКонтакте".