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В России 39 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от ковида

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, первым компонентом привилось 46 миллионов граждан.

6 сентября, 14:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Оба компонента вакцины от коронавируса получили 39 миллионов жителей России. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов — двумя компонентами", — сказала она журналистам.

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А 3 сентября Татьяна Голикова сообщала, что число полностью привитых россиян составляет 38,5 млн. По её словам, достижение коллективного иммунитета полностью зависит от самих людей.

Ранее Лайф рассказывал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил странам G20 взаимное признание вакцин от ковида. Это приблизит к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных людей, заметил он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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