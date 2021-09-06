В России 39 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от ковида

Оба компонента вакцины от коронавируса получили 39 миллионов жителей России. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов — двумя компонентами", — сказала она журналистам.

А 3 сентября Татьяна Голикова сообщала, что число полностью привитых россиян составляет 38,5 млн. По её словам, достижение коллективного иммунитета полностью зависит от самих людей.