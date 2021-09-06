"Вместе мы — сила": ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства
Предполагается, что будут сняты ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между республиками. Ожидается, что этот шаг станет залогом ускорения их развития.
Фото © Администрация Главы ДНР
Донецкая и Луганская народные республики завершают работы по созданию единого экономического и таможенного пространства. Об этом говорится в заявлении лидеров ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
"Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между республиками, станет залогом ускорения их развития", — цитирует "Донецкое агентство новостей" совместную декларацию лидеров республик Донбасса.
Значительную роль в единении сыграют принятые сегодня программы социально-экономического развития республик на 2022–2024 годы. Отмечается, что с помощью них будут повышены пенсии и соцпособия до уровня, гарантированно превышающего тот, что установлен на Украине. Помимо того, ожидается развитие системы здравоохранения и дорожных сетей, а также восстановление жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов, разрушенных в результате обстрелов ВСУ.
"Мы всегда держались вместе, вместе преодолевали все препятствия, и практика показывает, что общими усилиями мы можем наиболее эффективно реализовывать наши цели. Вместе мы — сила", — указывается в документе.
Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Донбассе. С начала августа миссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня в регионе, отметил заместитель директора Департамента информации и печати МИД Николай Лахонин.
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