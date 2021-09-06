Донецкая и Луганская народные республики завершают работы по созданию единого экономического и таможенного пространства. Об этом говорится в заявлении лидеров ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

"Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между республиками, станет залогом ускорения их развития", — цитирует "Донецкое агентство новостей" совместную декларацию лидеров республик Донбасса.

Значительную роль в единении сыграют принятые сегодня программы социально-экономического развития республик на 2022–2024 годы. Отмечается, что с помощью них будут повышены пенсии и соцпособия до уровня, гарантированно превышающего тот, что установлен на Украине. Помимо того, ожидается развитие системы здравоохранения и дорожных сетей, а также восстановление жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов, разрушенных в результате обстрелов ВСУ.

"Мы всегда держались вместе, вместе преодолевали все препятствия, и практика показывает, что общими усилиями мы можем наиболее эффективно реализовывать наши цели. Вместе мы — сила", — указывается в документе.