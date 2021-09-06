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"Вместе мы — сила": ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства

Предполагается, что будут сняты ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между республиками. Ожидается, что этот шаг станет залогом ускорения их развития.

6 сентября, 17:23
<p>Фото © <a href="https://denis-pushilin.ru/news/glavy-dnr-i-lnr-denis-pushilin-i-leonid-pasechnik-zayavili-o-prinyatii-programm-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2022-2024-gody/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Главы ДНР</a></p>

Фото © Администрация Главы ДНР

Донецкая и Луганская народные республики завершают работы по созданию единого экономического и таможенного пространства. Об этом говорится в заявлении лидеров ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

"Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между республиками, станет залогом ускорения их развития", — цитирует "Донецкое агентство новостей" совместную декларацию лидеров республик Донбасса.

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Значительную роль в единении сыграют принятые сегодня программы социально-экономического развития республик на 2022–2024 годы. Отмечается, что с помощью них будут повышены пенсии и соцпособия до уровня, гарантированно превышающего тот, что установлен на Украине. Помимо того, ожидается развитие системы здравоохранения и дорожных сетей, а также восстановление жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов, разрушенных в результате обстрелов ВСУ.

"Мы всегда держались вместе, вместе преодолевали все препятствия, и практика показывает, что общими усилиями мы можем наиболее эффективно реализовывать наши цели. Вместе мы — сила", — указывается в документе.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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