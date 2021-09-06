В зоопарке Мадрида родились панды-близняшки

Отмечается, что схватки у мамы-панды начались в 4 часа утра (5:00 мск), первый детёныш появился в 8:30, а после 12 часов по местному времени родился второй. Видео родов второго детёныша было размещено в соцсетях зоопарка. Новорождённые будут полностью зависеть от своей мамы ещё четыре месяца, пока не научатся самостоятельно ходить. Заявляется, что эти близнецы — огромный вклад в сохранение исчезающего вида.