В зоопарке Мадрида родились панды-близняшки
Малыши появились на свет с разницей более трёх с половиной часов. В ближайшие месяцы за ними и их мамой будут присматривать ветеринары.
Фото © Zoomadrid.com
Панда появляется на свет в зоопарке Мадрида. Видео © Instagram / zoo_aquarium_madrid
В зоопарке Мадрида панда родила близнецов. Об этом сообщила пресс-служба зоосада на своём официальном сайте.
Отмечается, что схватки у мамы-панды начались в 4 часа утра (5:00 мск), первый детёныш появился в 8:30, а после 12 часов по местному времени родился второй. Видео родов второго детёныша было размещено в соцсетях зоопарка. Новорождённые будут полностью зависеть от своей мамы ещё четыре месяца, пока не научатся самостоятельно ходить. Заявляется, что эти близнецы — огромный вклад в сохранение исчезающего вида.
Ранее в Московском зоопарке панды Жуи и Диндин отметили день рождения. Утренник для животных провели с небывалой заботой и любовью, да и угощения киперы приготовили с учётом предпочтений виновников торжества.
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