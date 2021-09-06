УЕФА разрешил болельщикам посещать гостевые матчи клубов и сборных

УЕФА разрешил болельщикам посещать гостевые матчи своих любимых клубов и сборных в турнирах, которые проводятся под эгидой союза. Об этом сообщает организация "Футбольные болельщики Европы" (FSE) в "Твиттере".

При этом посещение будет возможным лишь с учётом соблюдения всех необходимых требований, которые введены в принимающей стране.