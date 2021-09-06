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УЕФА разрешил болельщикам посещать гостевые матчи клубов и сборных

При этом необходимо будет соблюдать требования, установленные принимающей стороной.

6 сентября, 16:54
<p>Фото © ТАСС / EPA / MIGUEL A. LOPES</p>

Фото © ТАСС / EPA / MIGUEL A. LOPES

УЕФА разрешил болельщикам посещать гостевые матчи своих любимых клубов и сборных в турнирах, которые проводятся под эгидой союза. Об этом сообщает организация "Футбольные болельщики Европы" (FSE) в "Твиттере".

При этом посещение будет возможным лишь с учётом соблюдения всех необходимых требований, которые введены в принимающей стране.

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Добавим, что запрет был введён на фоне пандемии коронавируса. Стоит отметить, что уже на следующей неделе пройдут первые матчи группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также нового турнира — Лиги конференций.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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