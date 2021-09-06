Тренер мальтийцев рассказал о новом стиле игры сборной России после прихода Карпина
Следующий матч нашей команды состоится вечером 7 сентября в Москве.
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Тренер сборной Мальты по футболу Девис Манджа в ходе пресс-конференции перед матчем отбора ЧМ-2022 против нашей национальной команды заявил, что стиль её игры изменился с приходом Валерия Карпина.
"Прекрасно отдаю себе отчёт, что сборная России уже другая, не та, что была в марте. Знаю, что у вас есть новые футболисты и тренер, но это не помешает нам показывать свой футбол. Смотрел матчи сборной России, с приходом нового тренера она получила новый стиль. Изменения произошли в линии полузащиты, она теперь играет по-другому", — заявил Манджа.
Напомним, встреча сборных России и Мальты состоится 7 сентября в Москве на стадионе "Открытие банк арена". Начало матча в 21:45.
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