Российские хоккеисты "Тампы-Бэй" привезли Кубок Стэнли на родину

Российские хоккеисты клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв привезли Кубок Стэнли на родину. Об этом в "Инстаграме" сообщил Василевский.

Главный трофей НХЛ будет находиться в Москве с 6 по 8 сентября. 9 и 10 сентября игроки покажут его болельщикам в Нижнекамске и Уфе.

В финальной серии прошлого сезона "Тампа-Бэй"со счётом 4:1 разгромила самый титулованный клуб НХЛ — "Монреаль Канадиенс". В результате Василевский, Сергачёв и Кучеров стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.