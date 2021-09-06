Российские хоккеисты "Тампы-Бэй" привезли Кубок Стэнли на родину
В Москве главный трофей НХЛ будет находиться с 6 по 8 сентября, затем его отвезут в Нижнекамск и Уфу.
Фото © Instagram / andreivasilevskiy88
Российские хоккеисты клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв привезли Кубок Стэнли на родину. Об этом в "Инстаграме" сообщил Василевский.
Главный трофей НХЛ будет находиться в Москве с 6 по 8 сентября. 9 и 10 сентября игроки покажут его болельщикам в Нижнекамске и Уфе.
В финальной серии прошлого сезона "Тампа-Бэй"со счётом 4:1 разгромила самый титулованный клуб НХЛ — "Монреаль Канадиенс". В результате Василевский, Сергачёв и Кучеров стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.
Самым ценным игроком финала признали Василевского. В последнем (пятом) матче против "Монреаля" (1:0) российский голкипер отразил все 22 броска соперников. Таким образом, он установил рекорд, сыграв на ноль в пяти встречах, завершавших серии плей-офф, подряд.
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