НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские хоккеисты "Тампы-Бэй" привезли Кубок Стэнли на родину

В Москве главный трофей НХЛ будет находиться с 6 по 8 сентября, затем его отвезут в Нижнекамск и Уфу.

6 сентября, 14:55

Фото © Instagram / andreivasilevskiy88

Российские хоккеисты клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв привезли Кубок Стэнли на родину. Об этом в "Инстаграме" сообщил Василевский.

Главный трофей НХЛ будет находиться в Москве с 6 по 8 сентября. 9 и 10 сентября игроки покажут его болельщикам в Нижнекамске и Уфе.

В финальной серии прошлого сезона "Тампа-Бэй"со счётом 4:1 разгромила самый титулованный клуб НХЛ — "Монреаль Канадиенс". В результате Василевский, Сергачёв и Кучеров стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Русские хоккеисты уделывают Америку: Кучеров, Василевский и Сергачёв выиграли Кубок Стэнли

Русские хоккеисты уделывают Америку: Кучеров, Василевский и Сергачёв выиграли Кубок Стэнли

Самым ценным игроком финала признали Василевского. В последнем (пятом) матче против "Монреаля" (1:0) российский голкипер отразил все 22 броска соперников. Таким образом, он установил рекорд, сыграв на ноль в пяти встречах, завершавших серии плей-офф, подряд.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Птичка с кокаиновым прошлым: "Вашингтон" пытается избавиться от звезды российского хоккея

27 июля, 21:40

Василевский, Кучеров и Сергачёв зажгли под "Руки вверх!" на чемпионском параде "Тампы"

12 июля, 23:55

Дубль Ильина помог "Краснодару" победить "Рубин" в товарищеском матче

сегодня в 15:07

В МГУ опровергли слухи о хамстве отца москвички, сдавшей ЕГЭ в восемь лет

сегодня в 15:10

ОПГ "Общак" достала положенца на зоне: Резнёй в колонии Амурска могли управлять криминальные авторитеты

сегодня в 15:04

Новости партнеров

Layer 1