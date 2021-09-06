Дубль Ильина помог "Краснодару" победить "Рубин" в товарищеском матче

"Краснодар" на выезде победил казанский "Рубин" в товарищеском матче со счётом 3:1. Встреча прошла на тренировочной базе клуба из Татарстана в соцгороде.

В составе гостей дубль оформил Владимир Ильин, ещё один мяч забил Джон Кордоба. Автором единственного гола "Рубина" стал Солтмурад Бакаев.

В конце августа команды встречались в шестом туре чемпионата России. Победителем матча, прошедшего в Краснодаре, стали хозяева — 2:0.