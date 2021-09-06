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Дубль Ильина помог "Краснодару" победить "Рубин" в товарищеском матче

В конце августа команды встречались в рамках чемпионата России. В том матче сильнее также оказались "быки".

6 сентября, 15:07
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

"Краснодар" на выезде победил казанский "Рубин" в товарищеском матче со счётом 3:1. Встреча прошла на тренировочной базе клуба из Татарстана в соцгороде.

В составе гостей дубль оформил Владимир Ильин, ещё один мяч забил Джон Кордоба. Автором единственного гола "Рубина" стал Солтмурад Бакаев.

В конце августа команды встречались в шестом туре чемпионата России. Победителем матча, прошедшего в Краснодаре, стали хозяева — 2:0.

СМИ: "Краснодар" пытается найти новую команду воспитаннику клуба Сулейманову

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В турнирной таблице РПЛ "Рубин" занимает пятое место, набрав в шести матчах 11 очков. "Краснодар" с девятью баллами идёт на шестой позиции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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