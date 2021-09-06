СМИ: Легендарный футболист Пеле почти неделю лежит в больнице
На прошлой неделе бразилец успокоил своих поклонников, заявив, что у него всё в порядке.
Фото © ТАСС / ЕРА / SEBASTIAO MOREIRA
Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле на протяжении последних шести дней лежит в больнице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя спортсмена.
Причина госпитализации Пеле не уточняется. При этом бизнес-менеджер футболиста Джо Фрага утверждает, что бразилец проходит плановое обследование и причин для беспокойства нет.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу. Футболист опроверг эту информацию, сообщив, что проходит профилактический осмотр в стационаре.
Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным футболистом за всю историю, выигравшим три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за сборную Бразилии он забил 77 мячей.
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