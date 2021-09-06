СМИ: Легендарный футболист Пеле почти неделю лежит в больнице

Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле на протяжении последних шести дней лежит в больнице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя спортсмена.

Причина госпитализации Пеле не уточняется. При этом бизнес-менеджер футболиста Джо Фрага утверждает, что бразилец проходит плановое обследование и причин для беспокойства нет.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу. Футболист опроверг эту информацию, сообщив, что проходит профилактический осмотр в стационаре.