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СМИ: Легендарный футболист Пеле почти неделю лежит в больнице

На прошлой неделе бразилец успокоил своих поклонников, заявив, что у него всё в порядке.

6 сентября, 15:59

Фото © ТАСС / ЕРА / SEBASTIAO MOREIRA

Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле на протяжении последних шести дней лежит в больнице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя спортсмена.

Причина госпитализации Пеле не уточняется. При этом бизнес-менеджер футболиста Джо Фрага утверждает, что бразилец проходит плановое обследование и причин для беспокойства нет.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу. Футболист опроверг эту информацию, сообщив, что проходит профилактический осмотр в стационаре.

Легендарный футболист Пеле попал в больницу

Легендарный футболист Пеле попал в больницу

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным футболистом за всю историю, выигравшим три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за сборную Бразилии он забил 77 мячей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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