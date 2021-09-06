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"Мы все сдались": В Киеве назвали новую причину потери Крыма Украиной

Как указал Алексей Арестович, среди военнослужащих наблюдался "тотальный моральный обвал", из-за чего не была проведена мобилизация.

6 сентября, 16:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Украинским военнослужащим в 2014 году нужно было защищать Крым со стрельбой, и тогда бы полуостров остался в составе Незалежной. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Помните, как мы все сдались в Крыму? У россиян, это доподлинно известно, команда была очень чёткая из Москвы: если в Крыму начинается стрельба и российские военные несут первые потери, немедленно сворачиваться и уходить, никакой Крым уже никто не берёт", — сказал он в интервью на ютуб-канале Ukrlife, не приводя никаких доказательств своим утверждениям.

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По словам Арестовича, среди украинских солдат тогда должны были найтись 20 человек, "которые бы не побоялись и выстрелили". Однако никто этого не сделал, поскольку, как отметил политик, среди военнослужащих наблюдался "тотальный моральный обвал".

Ранее Лайф писал, что на Украине задумали создать успешное государство, к которому захочет присоединиться Россия. Таким образом в Киеве предложили "вернуть" Крым. Однако детали этого грандиозного сценария раскрывать не спешат.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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