Украинским военнослужащим в 2014 году нужно было защищать Крым со стрельбой, и тогда бы полуостров остался в составе Незалежной. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Помните, как мы все сдались в Крыму? У россиян, это доподлинно известно, команда была очень чёткая из Москвы: если в Крыму начинается стрельба и российские военные несут первые потери, немедленно сворачиваться и уходить, никакой Крым уже никто не берёт", — сказал он в интервью на ютуб-канале Ukrlife, не приводя никаких доказательств своим утверждениям.

По словам Арестовича, среди украинских солдат тогда должны были найтись 20 человек, "которые бы не побоялись и выстрелили". Однако никто этого не сделал, поскольку, как отметил политик, среди военнослужащих наблюдался "тотальный моральный обвал".

Ранее Лайф писал, что на Украине задумали создать успешное государство, к которому захочет присоединиться Россия. Таким образом в Киеве предложили "вернуть" Крым. Однако детали этого грандиозного сценария раскрывать не спешат.