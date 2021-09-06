В Польше призвали поговорить с Россией на "языке силы"

В связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2021" Североатлантическому альянсу следует увеличить активность на восточном фланге и говорить с Москвой на "языке силы". Такое мнение высказал журналист Петар Петрович в колонке для издания TVP Info.

"Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своём восточном фланге. <…> НАТО следует повысить активность в этом регионе, ведь Москва понимает лишь язык силы, который она сама традиционно использует", — пишет он.

Автор материала заметил, что манёвры "Запад-2021" "вызывают тревогу" своими масштабами и якобы лишь усугубляют и без того напряжённую ситуацию, сложившуюся на польско-белорусской границе.