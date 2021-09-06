В Польше призвали поговорить с Россией на "языке силы"
Предстоящие манёвры "Запад-2021" "вызывают тревогу" своими масштабами и лишь усугубляют и без того напряжённую ситуацию, сложившуюся на польско-белорусской границе, заметил журналист.
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В связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2021" Североатлантическому альянсу следует увеличить активность на восточном фланге и говорить с Москвой на "языке силы". Такое мнение высказал журналист Петар Петрович в колонке для издания TVP Info.
"Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своём восточном фланге. <…> НАТО следует повысить активность в этом регионе, ведь Москва понимает лишь язык силы, который она сама традиционно использует", — пишет он.
Автор материала заметил, что манёвры "Запад-2021" "вызывают тревогу" своими масштабами и якобы лишь усугубляют и без того напряжённую ситуацию, сложившуюся на польско-белорусской границе.
А ранее экс-глава МИД Польши углядел "смертельную" угрозу для Европы в действиях России. Также Витольд Ващиковский заявил о деятельности "агентов Москвы" на территории Евросоюза, которые якобы "стараются снять российскую тему с повестки дня".
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