Полицейские объяснили, в чём сложность поиска пропавших пожилых граждан

За первые шесть месяцев 2021 года в полицию поступило порядка 97 тысяч обращений о розыске граждан, и от 12% до 14% пропавших лиц составили пожилые граждане и пенсионеры. Такую статистику привели сегодня представители МВД на пресс-конференции, посвящённой взаимодействию правоохранительных органов с волонтёрами при поиске людей.

"Пенсионеры и престарелые граждане — это одна из тех групп риска, на которую МВД обращает внимание. Идёт в большинстве случаев потеря памяти, причём не просто потеря, а возвращение того, что было в детстве, в молодости, поэтому при поиске мы пытаемся выяснить у родственников максимально всё", — рассказал замначальника Главного управления уголовного розыска МВД РФ, генерал-майор полиции Андрей Щуров.

Он отметил, что в современном мире часто оказывается так, что родственники недостаточно близко общались со своим пропавшим дедушкой или бабушкой, не могут ответить на простые вопросы: где они жили, кем работали, чем занимались. Здесь на помощь полицейским часто приходят волонтёрские организации, которые поднимают необходимую информацию о человеке.

"Чем раньше вы обратитесь в органы правопорядка, тем проще нам будет найти пропавшего. Стереотип о трёх днях выжидания перед поиском возник лишь из-за недобросовестности отдельных сотрудников", — добавил представитель МВД.