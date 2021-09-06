Во ФСИН рассказали о возможности проголосовать находящимся под домашним арестом гражданам
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Принять участие в выборах смогут и содержащиеся в СИЗО граждане, а также те, кому назначили принудительные работы в исправительных центрах.
Находящиеся под домашним арестом россияне также смогут проголосовать на избирательных участках. Для этого следователь или суд должны дать им соответствующее разрешение, сообщили во ФСИН РФ.
"А к тем, кто не получит разрешение на выход из дома, члены участковых избирательных комиссий совместно с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций переносные урны для голосования доставят на дом", — приводит текст сообщения РИА "Новости".
В выборах смогут принять участие и те, кому назначили принудительные работы в исправительных центрах. Избирательные участки будут созданы в местах содержания, отдать свой голос на них смогут также и сотрудники, а следить за голосованием будут наблюдатели. Кроме того, в эти учреждения будет открыт доступ представителям СМИ, которых аккредитовала Центральная избирательная комиссия. Для тех, кто находится в СИЗО, выделили помещения, куда установили кабины для тайного голосования. Также в изоляторы могут прибыть члены участковой избирательной комиссии с переносными урнами.
Ранее Лайф рассказывал, что досрочное голосование началось для проживающих за рубежом россиян. Участки расположены в 55 странах.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.