Кинокритик Шнейдеров назвал Бельмондо блистательным универсальным артистом

Ушедший из жизни французский актёр Жан-Поль Бельмондо был универсальным артистом, он мог одинаково блестяще играть как в боевиках, так и в комедиях. Об этом в беседе с Лайфом заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

"Он мог играть две роли: актёра и каскадёра. Играть совершенно по-разному. Нельзя не вспомнить озвучивающего Бельмондо Николая Караченцова. Эти два артиста в сознании советского зрителя вообще были едины, традиционно Бельмондо говорил голосом Караченцова. Это большая утрата", — сказал эксперт.

Кинокритик также рассказал удивительную историю, произошедшую с русским писателем Василием Аксёновым, который в 80-е годы жил в Вашингтоне. По словам Шнейдерова, тогда драматург, прогуливаясь по улице, случайно заметил Бельмондо. Причём узнал Аксёнов легендарного актёра не с первого раза, но всё же не постеснялся подойти.

"Они пошли выпивать. Бельмондо сказал: "Вася, я так люблю Америку, я во Франции не могу выйти на улицу, я не могу сходить за хлебом, я не могу сесть в автобус. В Америке меня никто не узнаёт. Единственный идиот, который меня узнал, и тот русский". Вот такая была чудесная история", — заключил наш собеседник.