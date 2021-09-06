Кинокритик Шнейдеров назвал Бельмондо блистательным универсальным артистом
Собеседник Лайфа отметил, что Николай Караченцов, озвучивавший на русском роли француза, и сам артист были едины в сознании советского зрителя. "Это большая утрата", — констатировал эксперт.
Жан-Поль Бельмондо. Фото © ТАСС/ZUMA
Ушедший из жизни французский актёр Жан-Поль Бельмондо был универсальным артистом, он мог одинаково блестяще играть как в боевиках, так и в комедиях. Об этом в беседе с Лайфом заявил кинокритик Давид Шнейдеров.
"Он мог играть две роли: актёра и каскадёра. Играть совершенно по-разному. Нельзя не вспомнить озвучивающего Бельмондо Николая Караченцова. Эти два артиста в сознании советского зрителя вообще были едины, традиционно Бельмондо говорил голосом Караченцова. Это большая утрата", — сказал эксперт.
Кинокритик также рассказал удивительную историю, произошедшую с русским писателем Василием Аксёновым, который в 80-е годы жил в Вашингтоне. По словам Шнейдерова, тогда драматург, прогуливаясь по улице, случайно заметил Бельмондо. Причём узнал Аксёнов легендарного актёра не с первого раза, но всё же не постеснялся подойти.
"Они пошли выпивать. Бельмондо сказал: "Вася, я так люблю Америку, я во Франции не могу выйти на улицу, я не могу сходить за хлебом, я не могу сесть в автобус. В Америке меня никто не узнаёт. Единственный идиот, который меня узнал, и тот русский". Вот такая была чудесная история", — заключил наш собеседник.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Причина смерти актёра пока не называется. Однако известно, что он долгое время боролся с последствиями инсульта, который настиг артиста в 2001 году. За свою карьеру Бельмондо снялся более чем в 80 картинах. Среди выдающихся фильмов с участием артиста — "На последнем дыхании", "Безумный Пьеро", "Горит ли Париж?", "Вор", "Борсалино", "Весёлая Пасха" и другие.
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