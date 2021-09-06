Раскрыта личность умершего свидетеля по делу о крушении "боинга" в Донбассе
Ранее суд был проинформирован об ухудшающемся здоровье эксперта, а сегодня получил информацию о его кончине, случившейся несколько недель назад.
Фото © Прокуратура Нидерландов
Председательствующий по делу о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году судья Хендрик Стинхейс сообщил о смерти одного из свидетелей.
По его словам, ранее суд был проинформирован об ухудшающемся здоровье свидетеля, известного как G9O81, а сейчас получил информацию о его кончине, случившейся несколько недель назад. Как уточнил РИА "Новости" пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк, умерший был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова.
Кроме того, Стинхейс рассказал о получении отчётов по опросам трёх свидетелей, отчётов экспертов и оценённого следственным судьёй отчёта Королевской военной академии Бельгии, эти документы будут включены в досье.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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