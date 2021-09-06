Раскрыта личность умершего свидетеля по делу о крушении "боинга" в Донбассе

Председательствующий по делу о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году судья Хендрик Стинхейс сообщил о смерти одного из свидетелей.

По его словам, ранее суд был проинформирован об ухудшающемся здоровье свидетеля, известного как G9O81, а сейчас получил информацию о его кончине, случившейся несколько недель назад. Как уточнил РИА "Новости" пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк, умерший был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова.

Кроме того, Стинхейс рассказал о получении отчётов по опросам трёх свидетелей, отчётов экспертов и оценённого следственным судьёй отчёта Королевской военной академии Бельгии, эти документы будут включены в досье.