Задержанная за клевету на Лукашенко россиянка жила в Белоруссии нелегально, рассказал её знакомый

Гражданка РФ Ирина Викхольм, которую задержали в Бресте за клевету на белорусского президента Александра Лукашенко, проживала на территории республики нелегально. Об этом сообщил знакомый россиянки Владимир Леконт в беседе с "Газетой.ru".

"Она жила в стране нелегально. По законам Белоруссии тем, кто проживает больше трёх дней, положено прийти и отметиться. Ирина не отмечалась. После известных событий в Белоруссии 27 мая к ней пришёл начальник миграционной службы и спросил, как давно она живёт в стране и почему не приходила отмечаться", — пояснил Леконт.

Затем, по его словам, начальник миграционной службы назначил встречу Викхольм, на которую женщина пошла. После этого Ирина перестала появляться в Сети. Собеседник издания добавил, что в Белоруссии его знакомая работала сиделкой, выступала в защиту прав людей и животных в социальных сетях.

"Она была борцом за всё хорошее против всего плохого. Её общественная деятельность заключалась в том, что Ирина защищала людей, в том числе представителей ЛГБТ, и животных", — объяснил Леконт.