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Пригожин назвал Бельмондо позитивным человеком и поделился воспоминаниями от встречи

По словам собеседника Лайфа, талантливые и гениальные люди — герои, создающие возле себя атмосферу праздника.

6 сентября, 15:24
<p>Супруга Пригожина Валерия и Жан-Поль Бельмондо. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BiW5JdLD8wN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">valeriya</a></p>

Супруга Пригожина Валерия и Жан-Поль Бельмондо. Фото © Instagram / valeriya

Умерший на 89-м году жизни французский актёр Жан-Поль Бельмондо всегда отвечал взаимностью, когда люди радовались встрече с ним. От общения с артистом у продюсера Иосифа Пригожина, встретившего Бельмондо в Париже в 2018 году, остались только тёплые воспоминания.

"Мы с ним виделись в Париже, он был очень позитивным. Талантливые и гениальные люди из себя ничего не строят. Они живут красиво, они создают возле себя атмосферу праздника, люди радуются, когда тебя встречают. И он отвечал взаимностью", — сказал Пригожин Лайфу.

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Продюсер заметил, что сегодня звёзды убегают от поклонников и отказываются от фотографий, а таких людей, как Бельмондо, можно отнести к героям. Он также передал соболезнования всем поклонникам творчества культовой личности.

Напомним, французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в возрасте 88 лет. Адвокат артиста уточнил, что это произошло в доме легенды в Париже.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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