Пригожин назвал Бельмондо позитивным человеком и поделился воспоминаниями от встречи
По словам собеседника Лайфа, талантливые и гениальные люди — герои, создающие возле себя атмосферу праздника.
Супруга Пригожина Валерия и Жан-Поль Бельмондо. Фото © Instagram / valeriya
Умерший на 89-м году жизни французский актёр Жан-Поль Бельмондо всегда отвечал взаимностью, когда люди радовались встрече с ним. От общения с артистом у продюсера Иосифа Пригожина, встретившего Бельмондо в Париже в 2018 году, остались только тёплые воспоминания.
"Мы с ним виделись в Париже, он был очень позитивным. Талантливые и гениальные люди из себя ничего не строят. Они живут красиво, они создают возле себя атмосферу праздника, люди радуются, когда тебя встречают. И он отвечал взаимностью", — сказал Пригожин Лайфу.
Продюсер заметил, что сегодня звёзды убегают от поклонников и отказываются от фотографий, а таких людей, как Бельмондо, можно отнести к героям. Он также передал соболезнования всем поклонникам творчества культовой личности.
Напомним, французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в возрасте 88 лет. Адвокат артиста уточнил, что это произошло в доме легенды в Париже.
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