Пригожин назвал Бельмондо позитивным человеком и поделился воспоминаниями от встречи

Умерший на 89-м году жизни французский актёр Жан-Поль Бельмондо всегда отвечал взаимностью, когда люди радовались встрече с ним. От общения с артистом у продюсера Иосифа Пригожина, встретившего Бельмондо в Париже в 2018 году, остались только тёплые воспоминания.

"Мы с ним виделись в Париже, он был очень позитивным. Талантливые и гениальные люди из себя ничего не строят. Они живут красиво, они создают возле себя атмосферу праздника, люди радуются, когда тебя встречают. И он отвечал взаимностью", — сказал Пригожин Лайфу.

Продюсер заметил, что сегодня звёзды убегают от поклонников и отказываются от фотографий, а таких людей, как Бельмондо, можно отнести к героям. Он также передал соболезнования всем поклонникам творчества культовой личности.