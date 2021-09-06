НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МГУ опровергли слухи о хамстве отца москвички, сдавшей ЕГЭ в восемь лет

Алиса Теплякова, как и другие первокурсники, на данный момент осваивает правила, нормы, процедуры и этику онлайн-обучения.

6 сентября, 15:10
<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Фото предоставлено Лайфу

На поведение Евгения Теплякова, отца девятилетней студентки факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой, в чатах жалоб со стороны однокурсников девочки не поступало. Об этом сообщила пресс-служба факультета в беседе с РИА "Новости". Ранее в прессе появилась информация, что мужчина якобы хамил однокурсницам дочери.

"Официальных и неофициальных жалоб на какие-либо нарушения учебного процесса в администрацию факультета со стороны однокурсников Алисы Тепляковой до настоящего времени не поступало. <...> Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", — заявили агентству в пресс-службе.

Также отмечается, что Теплякова, как и другие первокурсники, на данный момент осваивает правила, нормы, процедуры и этику онлайн-обучения. Кроме того, в ходе изучения дисциплины "Введение в профессию", которую познаёт 1-й курс в нынешнем семестре, формируются необходимые компетенции для эффективной взаимоуважительной, нетоксичной коммуникации в социальных сетях.

Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка получила студенческий билет МГУ

Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка получила студенческий билет МГУ

"Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета. В то же время эта ситуация фактически является своего рода вызовом для студентов при освоении этических аспектов будущей профессии психолога", — рассказали на факультете.

Ранее Лайф сообщал, что Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1