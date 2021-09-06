В МГУ опровергли слухи о хамстве отца москвички, сдавшей ЕГЭ в восемь лет

На поведение Евгения Теплякова, отца девятилетней студентки факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой, в чатах жалоб со стороны однокурсников девочки не поступало. Об этом сообщила пресс-служба факультета в беседе с РИА "Новости". Ранее в прессе появилась информация, что мужчина якобы хамил однокурсницам дочери.

"Официальных и неофициальных жалоб на какие-либо нарушения учебного процесса в администрацию факультета со стороны однокурсников Алисы Тепляковой до настоящего времени не поступало. <...> Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", — заявили агентству в пресс-службе.

Также отмечается, что Теплякова, как и другие первокурсники, на данный момент осваивает правила, нормы, процедуры и этику онлайн-обучения. Кроме того, в ходе изучения дисциплины "Введение в профессию", которую познаёт 1-й курс в нынешнем семестре, формируются необходимые компетенции для эффективной взаимоуважительной, нетоксичной коммуникации в социальных сетях.

"Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета. В то же время эта ситуация фактически является своего рода вызовом для студентов при освоении этических аспектов будущей профессии психолога", — рассказали на факультете.