В Татарстане ревнивая учительница попыталась убить бросившего её 17-летнего сожителя
Во время выяснения отношений девушка схватилась за нож и нанесла парню несколько ударов в грудь, а после попыталась свести счёты с жизнью. Сейчас парочка находится в больнице.
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19-летняя учительница из Татарстана стала фигурантом уголовного дела после того, как попыталась убить своего 17-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Инцидент произошёл вечером 3 сентября в посёлке совхоза "Татарстан". Педагог узнала, что возлюбленный, который ещё учится в колледже, решил её бросить. В момент выяснения отношений девушка схватила нож и нанесла парню несколько ударов в грудь. После этого ревнивица попыталась свести счёты с жизнью.
"По предварительным данным, мотивом послужило то обстоятельство, что молодой человек прекратил отношения с подозреваемой", — добавили в ведомстве.
Сейчас парочка находится в больнице. Свою причастность к совершению преступления девушка уже признала.
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