В Татарстане ревнивая учительница попыталась убить бросившего её 17-летнего сожителя

19-летняя учительница из Татарстана стала фигурантом уголовного дела после того, как попыталась убить своего 17-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 3 сентября в посёлке совхоза "Татарстан". Педагог узнала, что возлюбленный, который ещё учится в колледже, решил её бросить. В момент выяснения отношений девушка схватила нож и нанесла парню несколько ударов в грудь. После этого ревнивица попыталась свести счёты с жизнью.

"По предварительным данным, мотивом послужило то обстоятельство, что молодой человек прекратил отношения с подозреваемой", — добавили в ведомстве.

Сейчас парочка находится в больнице. Свою причастность к совершению преступления девушка уже признала.