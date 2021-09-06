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В Татарстане ревнивая учительница попыталась убить бросившего её 17-летнего сожителя

Во время выяснения отношений девушка схватилась за нож и нанесла парню несколько ударов в грудь, а после попыталась свести счёты с жизнью. Сейчас парочка находится в больнице.

6 сентября, 15:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

19-летняя учительница из Татарстана стала фигурантом уголовного дела после того, как попыталась убить своего 17-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 3 сентября в посёлке совхоза "Татарстан". Педагог узнала, что возлюбленный, который ещё учится в колледже, решил её бросить. В момент выяснения отношений девушка схватила нож и нанесла парню несколько ударов в грудь. После этого ревнивица попыталась свести счёты с жизнью.

"По предварительным данным, мотивом послужило то обстоятельство, что молодой человек прекратил отношения с подозреваемой", — добавили в ведомстве.

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Сейчас парочка находится в больнице. Свою причастность к совершению преступления девушка уже признала.

Ранее Лайф рассказывал, как в Башкирии отец двоих детей оказался прикованным к постели после жестокого избиения. Мужчина перенёс трепанацию черепа, был в коме. Добиться справедливости пытается его тётя, ведь преступники всё ещё ходят на свободе, хотя с момента происшествия прошло больше полугода.

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В Питере свидание после знакомства в Сети закончилось кровавой БДСМ-драмой с убийством

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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