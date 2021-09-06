"Говорил, в жизни не всё бывает, как ты хочешь": Пленённая нижегородским похитителем эскортница рассказала, как пережила заточение

По словам девушки, в подвале есть ещё две необорудованные комнаты. Она не исключает, что если бы Свешников успел сделать там ремонт, то вместе с ней сидели бы ещё две жертвы.