"Говорил, в жизни не всё бывает, как ты хочешь": Пленённая нижегородским похитителем эскортница рассказала, как пережила заточение
По словам девушки, в подвале есть ещё две необорудованные комнаты. Она не исключает, что если бы Свешников успел сделать там ремонт, то вместе с ней сидели бы ещё две жертвы.
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Пленённая нижегородским похитителем эскортница рассказала о времени, проведённом в гараже. Видео © LIFE
23-летняя жительница Нижнего Новгорода, которую похитил и десять дней держал в плену Сергей Свешников, рассказала, как пережила заточение и что собирается делать дальше. По словам нашей собеседницы, сейчас она хочет только одного — справедливого наказания для обидчика.
"Я девять дней торчала в этом *** подвале, уговаривая его (Свешникова. — Прим. Лайфа) отпустить. [На что он] сказал мне: "В жизни бывает не всё так, как ты хочешь". Прекрасно, да? <...> Никаких ролевых игр, веселья добровольного — здесь ничего не было. <...> Заявление я забирать не буду. По всем статьям, которые он себе насобирал, хочу, чтобы он по ним и сел", — заявила девушка в беседе с Лайфом.
Она уточнила, что в подвале, где её держал насильник, есть ещё две необорудованные комнаты. Девушка не исключает, что если бы Свешников успел сделать там ремонт, то вместе с ней наверняка сидели бы в заточении ещё две пленницы.
"Если бы это была добровольная комната, то не было бы столько звукоизоляции, чтобы человек не пытался оттуда выбраться. Там закупорено, дверь там нормальная, железная, а не просто деревяшка", — пояснила собеседница.
Сейчас эскортница решает вопросы с поиском адвоката, который поможет ей наказать Свешникова. Утверждение Сергея о том, что всё было по обоюдному согласию, она категорически отрицает. Также девушка заявила, что не собирается скрываться или менять место жительства.
"Я в любом случае останусь в этом городе, я живу здесь с детства и в ближайшее время переезжать не планировала. Жила, буду жить. <...> Мне нечего ему сказать. Я хочу, чтобы он получил по заслугам, мне большего не надо", — отрезала девушка.
Напомним, что в Нижнем Новгороде в подвале гаража Сергея Свешникова нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни мужа. 4 сентября он сам сдался полиции.
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