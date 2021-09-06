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Два ребёнка и четверо взрослых пострадали в жёстком столкновении легковушек под Воронежем

После удара одна из машин, в которой были малыши, оказалась в кювете и перевернулась. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

6 сентября, 14:27

Два ребёнка и четверо взрослых пострадали в жёстком столкновении легковушек под Воронежем. Видео © LIFE

Серьёзная авария произошла сегодня на трассе в Воронежской области. В результате столкновения двух иномарок пострадали два маленьких ребёнка и четверо взрослых.

"Сегодня примерно в 12:20 часов на 25-м километре автодороги Воронеж – Нововоронеж, по предварительным данным, 32-летний местный житель, управляя автомобилем "Грейт-Вол", двигавшийся со стороны города Воронежа, допустил столкновение с "Хёндай-солярис" под управлением 52-летнего местного жителя", — сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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После жёсткого столкновения китайская иномарка вылетела в кювет и перевернулась. По нашим данным, в автомобиле в тот момент оказались зажаты женщина с двумя детьми — годовалым и пятилетним. До приезда спасателей их вытащил из машины супруг пострадавшей.

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Благо обошлось без жертв. В общей сложности медицинская помощь потребовалась шестерым пострадавшим, позже одна из пассажирок "Грейт-вол" отказалась от неё. А вот мужчина и женщина из "Хёндай-солярис" получили более серьёзные травмы, у них подозревают переломы.

Сейчас правоохранители разбираются в подробностях, чтобы установить причину аварии.

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А ранее Лайф сообщал, что женщина и двое детей погибли в ДТП с участием шести автомобилей в Адыгее. По предварительным данным, сидевшая за рулём легковой машины девушка не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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