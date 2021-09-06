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Экс-супруга назвала дату выписки госпитализированного с инсультом Краско из больницы

Сейчас ему подыскивают санаторий, о необходимости пребывания в котором говорят и врачи. Самочувствие звезды нормальное.

6 сентября, 14:32
<p>Иван Краско. Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Иван Краско. Фото © ТАСС / Замир Усманов

Народного артиста России Ивана Краско уже завтра, 7 сентября, выпишут из больницы. Об этом Лайфу рассказала бывшая супруга актёра Наталия Вяль.

"Его завтра выписывают. Самочувствие у него вроде нормальное. Вряд ли его на дачу повезут после выписки, потому что как-то там всё далековато. Скорее всего, домой. Но там люди тоже занимаются, ищут санаторий, в который он поедет", — сказала Вяль.

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А вот сиделки у Краско больше не будет, добавила экс-супруга, так как он будет находиться дома с детьми, а потом отправится в санаторий, о необходимости которого также говорят и врачи.

Напомним, плохо 90-летнему артисту стало ещё 25 августа, однако, по словам его экс-супруги, он откладывал обращение к врачу. В результате Ивана Краско отвезли в реанимацию прямо с дачи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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