Экс-супруга назвала дату выписки госпитализированного с инсультом Краско из больницы
Сейчас ему подыскивают санаторий, о необходимости пребывания в котором говорят и врачи. Самочувствие звезды нормальное.
Иван Краско. Фото © ТАСС / Замир Усманов
Народного артиста России Ивана Краско уже завтра, 7 сентября, выпишут из больницы. Об этом Лайфу рассказала бывшая супруга актёра Наталия Вяль.
"Его завтра выписывают. Самочувствие у него вроде нормальное. Вряд ли его на дачу повезут после выписки, потому что как-то там всё далековато. Скорее всего, домой. Но там люди тоже занимаются, ищут санаторий, в который он поедет", — сказала Вяль.
А вот сиделки у Краско больше не будет, добавила экс-супруга, так как он будет находиться дома с детьми, а потом отправится в санаторий, о необходимости которого также говорят и врачи.
Напомним, плохо 90-летнему артисту стало ещё 25 августа, однако, по словам его экс-супруги, он откладывал обращение к врачу. В результате Ивана Краско отвезли в реанимацию прямо с дачи.
Комментариев: 0