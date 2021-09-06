Экс-супруга назвала дату выписки госпитализированного с инсультом Краско из больницы

Народного артиста России Ивана Краско уже завтра, 7 сентября, выпишут из больницы. Об этом Лайфу рассказала бывшая супруга актёра Наталия Вяль.

"Его завтра выписывают. Самочувствие у него вроде нормальное. Вряд ли его на дачу повезут после выписки, потому что как-то там всё далековато. Скорее всего, домой. Но там люди тоже занимаются, ищут санаторий, в который он поедет", — сказала Вяль.

А вот сиделки у Краско больше не будет, добавила экс-супруга, так как он будет находиться дома с детьми, а потом отправится в санаторий, о необходимости которого также говорят и врачи.