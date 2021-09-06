НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Роскомнадзоре объяснили ограничение доступа к сайту УГ

В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с ФБК.

6 сентября, 14:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Роскомнадзор заблокировал сайт соратников Алексея Навального УГ, так как он связан с ФБК*. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", — пояснили в Роскомнадзоре.

Утечка данных и Леонид Волков: Кто выкрал базу ФБК и почему всё это напоминает финансовую пирамиду

Утечка данных и Леонид Волков: Кто выкрал базу ФБК и почему всё это напоминает финансовую пирамиду

В ведомстве отметили, что основанием для блокировки сайта является требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, которые связаны с ФБК.

А ранее Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить связанное с ФБК приложение. В ведомстве подчеркнули, что игнорирование предписания является нарушением российского законодательства и влечёт административную ответственность.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1