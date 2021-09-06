В Роскомнадзоре объяснили ограничение доступа к сайту УГ

Роскомнадзор заблокировал сайт соратников Алексея Навального УГ, так как он связан с ФБК*. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", — пояснили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что основанием для блокировки сайта является требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, которые связаны с ФБК.

А ранее Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить связанное с ФБК приложение. В ведомстве подчеркнули, что игнорирование предписания является нарушением российского законодательства и влечёт административную ответственность.