Аналитики раскрыли, как запуск "Северного потока – 2" скажется на акциях "Газпрома"

Запуск газопровода "Северный поток – 2", безусловно, послужит позитивным фактором для акций "Газпрома". Однако в первую очередь такое событие следует оценивать с позиции общего фона. Об этом заявил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

"В базовом сценарии в модели оценки бизнеса компании запуск уже, по сути, заложен. Но психологически, конечно же, это благоприятный фон. Точный прирост в день запуска никто не назовёт — это "угадайка", нужно смотреть на всё это шире", — приводит "Газета.ru" слова аналитика.

По его словам, рост акций к уровню 400 рублей за единицу реален при условии увеличения числа поставок газа на экспорт, роста цен на топливо. Кроме того, Карпунин отметил, что стоимость голубого топлива, которая уже превысил $658 за тысячу кубометров, будет держаться на относительно высокой позиции также и зимой 2022 года из-за низких запасов.

Такого же мнения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, эти факторы оказали заметное влияние на котировки ценных бумаг "Газпрома". Так, в начале 2021 года они стоили по 212,71 рубля за бумагу, а на сегодняшний день их стоимость возросла на 51,3%.

"В ближайшей перспективе запуск газопровода в Европу может вызвать резкий рост бумаг в районе 350–370 рублей, но рост выше этого уровня пока вряд ли достижим. Это — перспектива одного-полутора лет. Кроме самого факта запуска "Северного потока – 2" важное значение будут иметь объёмы поставок в Европу, ведь до конца года газопровод поставит минимум сырья и часть запусков будут техническими", — рассказал Деев.