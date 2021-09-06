Аналитики раскрыли, как запуск "Северного потока – 2" скажется на акциях "Газпрома"
Цены на газ, которые уже превысили $650 за тысячу кубометров, будут держаться на относительно высокой позиции ещё и зимой 2022 года из-за низких запасов голубого топлива.
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Запуск газопровода "Северный поток – 2", безусловно, послужит позитивным фактором для акций "Газпрома". Однако в первую очередь такое событие следует оценивать с позиции общего фона. Об этом заявил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
"В базовом сценарии в модели оценки бизнеса компании запуск уже, по сути, заложен. Но психологически, конечно же, это благоприятный фон. Точный прирост в день запуска никто не назовёт — это "угадайка", нужно смотреть на всё это шире", — приводит "Газета.ru" слова аналитика.
По его словам, рост акций к уровню 400 рублей за единицу реален при условии увеличения числа поставок газа на экспорт, роста цен на топливо. Кроме того, Карпунин отметил, что стоимость голубого топлива, которая уже превысил $658 за тысячу кубометров, будет держаться на относительно высокой позиции также и зимой 2022 года из-за низких запасов.
Такого же мнения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, эти факторы оказали заметное влияние на котировки ценных бумаг "Газпрома". Так, в начале 2021 года они стоили по 212,71 рубля за бумагу, а на сегодняшний день их стоимость возросла на 51,3%.
"В ближайшей перспективе запуск газопровода в Европу может вызвать резкий рост бумаг в районе 350–370 рублей, но рост выше этого уровня пока вряд ли достижим. Это — перспектива одного-полутора лет. Кроме самого факта запуска "Северного потока – 2" важное значение будут иметь объёмы поставок в Европу, ведь до конца года газопровод поставит минимум сырья и часть запусков будут техническими", — рассказал Деев.
Он также отметил, что по мере достижения максимальных объёмов поставок в рамках Третьего энергопакета Евросоюза (то есть 27 миллиардов кубометров газа в год) возможны выходы акций "Газпрома" на уровень около 400 рублей, но это можно ожидать лишь на горизонте одного года.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что "Северный поток – 2" заработает через несколько дней. Такие же заявления ранее делали председатель правления "Газпрома" и экс-глава OMV.
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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