В Подмосковье мужчина молотком и топором убил сестру и племянницу из-за делёжки имущества

Житель деревни Власово Лотошинского района Московской области во время конфликта забил до смерти 67-летнюю сестру и 37-летнюю племянницу с помощью молотка и топора. После этого он сам сообщил о случившемся в полицию и признал вину, передаёт региональное управление СКР.

По данным ведомства, всё произошло 4 сентября в частном доме. Преступление подозреваемый совершил на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения к родственницам. На допросе 62-летний мужчина дал признательные показания и раскрыл обстоятельства убийства. По данным ТАСС, пенсионер и его сестра не могли поделить имущество.

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли орудия убийства. Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.