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В Подмосковье мужчина молотком и топором убил сестру и племянницу из-за делёжки имущества

Осознав случившееся, он сам сдался правоохранителям. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

6 сентября, 15:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Житель деревни Власово Лотошинского района Московской области во время конфликта забил до смерти 67-летнюю сестру и 37-летнюю племянницу с помощью молотка и топора. После этого он сам сообщил о случившемся в полицию и признал вину, передаёт региональное управление СКР.

По данным ведомства, всё произошло 4 сентября в частном доме. Преступление подозреваемый совершил на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения к родственницам. На допросе 62-летний мужчина дал признательные показания и раскрыл обстоятельства убийства. По данным ТАСС, пенсионер и его сестра не могли поделить имущество.

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Расследование уголовного дела продолжается, сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли орудия убийства. Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге парень выстрелил в лицо соседке из-за графика уборки. 19-летнюю девушку с ранением доставили в реанимацию и сделали операцию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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