Талибы захватили мавзолей Панджшерского Льва — отца лидера афганского сопротивления

Боевики радикального движения "Талибан"* заявили, что захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Об этом сообщил ветеран Афганской войны, в настоящее время аналитик по национальной безопасности и консультант – основатель аналитического центра расширенного анализа угроз BrassTacks Заид Хамид в "Твиттере".

#Panjsher is under Taliban control now.



This is grave of Ahmed Shah Masood..



Afghanistan is now fully under IEA control. Small pockets of resistance are being cleared.



Now IEA only have to find and destroy ISIS elements left behind by the CIA.



Israel & India disappointed 😁 pic.twitter.com/JYsqgWCnuZ — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) September 6, 2021

Ранее представитель сил сопротивления в Панджшере Али Маисам Назари заявил, что ополчение переходит к партизанской войне с талибами. Фронт принял решение отступать в горы, откуда противостояние будет продолжено.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.