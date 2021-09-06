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Талибы захватили мавзолей Панджшерского Льва — отца лидера афганского сопротивления

Он расположен в восьми километрах от административного центра провинции Панджшер — города Базарак.

6 сентября, 15:46
<p>Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images

Боевики радикального движения "Талибан"* заявили, что захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Об этом сообщил ветеран Афганской войны, в настоящее время аналитик по национальной безопасности и консультант – основатель аналитического центра расширенного анализа угроз BrassTacks Заид Хамид в "Твиттере".

Ранее представитель сил сопротивления в Панджшере Али Маисам Назари заявил, что ополчение переходит к партизанской войне с талибами. Фронт принял решение отступать в горы, откуда противостояние будет продолжено.

Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд обратится к народу с посланием

Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд обратится к народу с посланием

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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