Абсолютное большинство пропавших граждан удаётся найти в первые трое суток после обращения в МВД

Большинство пропавших в России граждан удаётся найти в первые трое суток после обращения в МВД. Такую статистику привели сегодня полицейские на пресс-конференции, посвящённой взаимодействию правоохранительных органов с волонтёрами при поиске людей. Как отметил начальник отдела по федеральному розыску пропавших ГУ МВД России Максим Черныш, это тенденция, которая длится не один год.

К примеру, в 2019 году в МВД поступило 180 523 обращения о пропаже граждан, из которых около 163 тысяч были найдены живыми в первые трое суток, ещё до открытия разыскного дела. В 2020 году из 181 291 обращения за тот же срок было найдено 166 971 лицо. В 2021 году таких обращений было 96 971, из них тех, кто был найден, — 91 000.

"Если брать в расчёт уже заведённые дела, то в 2019 году с учётом прошлых лет разыскивалось более 49 тысяч без вести пропавших, из них 3440 — это несовершеннолетние. Установлено местонахождение 19 242 человек, из них несовершеннолетних — 2361. Стали жертвами преступлений 202 лица, из них 16 — несовершеннолетние. А за первое полугодие 2021 года разыскивалось 34 626 лиц, из них 1776 — несовершеннолетние. Установлено местонахождение 5591 гражданина, в том числе 581 ребёнка", — сообщил Черныш.

Эти цифры, по его словам, показывают, что за последние годы количество лиц, разыскиваемых правоохранительными органами, неуклонно сокращается, "но не так быстро, как хотелось бы".