Абсолютное большинство пропавших граждан удаётся найти в первые трое суток после обращения в МВД
Порядка 97 тысяч обращений поступило в органы правопорядка в первом полугодии этого года. 93% из этих историй закончились благополучно.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Большинство пропавших в России граждан удаётся найти в первые трое суток после обращения в МВД. Такую статистику привели сегодня полицейские на пресс-конференции, посвящённой взаимодействию правоохранительных органов с волонтёрами при поиске людей. Как отметил начальник отдела по федеральному розыску пропавших ГУ МВД России Максим Черныш, это тенденция, которая длится не один год.
К примеру, в 2019 году в МВД поступило 180 523 обращения о пропаже граждан, из которых около 163 тысяч были найдены живыми в первые трое суток, ещё до открытия разыскного дела. В 2020 году из 181 291 обращения за тот же срок было найдено 166 971 лицо. В 2021 году таких обращений было 96 971, из них тех, кто был найден, — 91 000.
"Если брать в расчёт уже заведённые дела, то в 2019 году с учётом прошлых лет разыскивалось более 49 тысяч без вести пропавших, из них 3440 — это несовершеннолетние. Установлено местонахождение 19 242 человек, из них несовершеннолетних — 2361. Стали жертвами преступлений 202 лица, из них 16 — несовершеннолетние. А за первое полугодие 2021 года разыскивалось 34 626 лиц, из них 1776 — несовершеннолетние. Установлено местонахождение 5591 гражданина, в том числе 581 ребёнка", — сообщил Черныш.
Эти цифры, по его словам, показывают, что за последние годы количество лиц, разыскиваемых правоохранительными органами, неуклонно сокращается, "но не так быстро, как хотелось бы".
Ранее сообщалось, что центральный аппарат СК изучит дело о пропаже детей в Тюмени после резонансного убийства восьмилетней девочки. В СК уточнили, что речь идёт о девяти случаях пропажи несовершеннолетних (начиная с 1997 года), включая последний, который произошёл этим летом. Тела некоторых из детей ранее были найдены с признаками насильственной смерти. По всем вышеперечисленным инцидентам Александр Бастрыкин потребовал подготовить тщательные доклады.
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