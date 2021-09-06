Социолог раскрыл, чем обусловлена высокая смертность среди трудоспособных мужчин

Сейчас в России наблюдается высокая смертность среди мужчин предпенсионного возраста, но стоит учитывать, что этот показатель гораздо ниже, чем в советское время или в 1990-е. Об этом заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

"Среди причин смерти в трудоспособном возрасте очень большую роль играют несчастные случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства. Всё это в основном приходится на мужское население", — цитирует телеканал "360" его слова.

Социолог отметил, что мужчины гораздо чаще выбирают опасные профессии, нежели женщины. Кроме того, представители сильного пола больше подвергнуты таким видам поведения, которые приводят к смерти, как алкоголизм или наркомания. Вместе с тем женщины гораздо чаще заботятся о собственном здоровье и в случае недомогания обращаются к врачам, чего не скажешь о мужчинах. Из-за стереотипов а-ля "слабак" они терпят до последнего, подчеркнул Синельников.

"Поэтому мужчины чаще, чем женщины, попадают в больницы не в порядке плановой госпитализации, а в машине скорой помощи", — пояснил эксперт.