Социолог раскрыл, чем обусловлена высокая смертность среди трудоспособных мужчин
Женщины гораздо чаще заботятся о здоровье и в случае недомогания обращаются к врачу, чего не скажешь о представителях сильного пола. Из-за стереотипов а-ля "слабак" они терпят до последнего.
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Сейчас в России наблюдается высокая смертность среди мужчин предпенсионного возраста, но стоит учитывать, что этот показатель гораздо ниже, чем в советское время или в 1990-е. Об этом заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
"Среди причин смерти в трудоспособном возрасте очень большую роль играют несчастные случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства. Всё это в основном приходится на мужское население", — цитирует телеканал "360" его слова.
Социолог отметил, что мужчины гораздо чаще выбирают опасные профессии, нежели женщины. Кроме того, представители сильного пола больше подвергнуты таким видам поведения, которые приводят к смерти, как алкоголизм или наркомания. Вместе с тем женщины гораздо чаще заботятся о собственном здоровье и в случае недомогания обращаются к врачам, чего не скажешь о мужчинах. Из-за стереотипов а-ля "слабак" они терпят до последнего, подчеркнул Синельников.
"Поэтому мужчины чаще, чем женщины, попадают в больницы не в порядке плановой госпитализации, а в машине скорой помощи", — пояснил эксперт.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. Причём 80% умерших из этой возрастной группы составляют мужчины. А основной причиной по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания.
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