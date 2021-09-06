Кабмин расширил список КПП для въезда в Россию по электронной визе
Новым распоряжением добавляется ещё один раздел, который определяет речные пункты пропуска. В частности, к таковым отнесён Хабаровск.
Фото © ТАСС / Кирилл Чаплинский
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень пунктов пропуска для въезда в РФ по электронной визе. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, в автомобильные пункты пропуска теперь входят КПП Брусничное, Верхний Ларс и Торфяновка. Вместе с тем к воздушным добавились аэропорты Сочи и Иркутска, а также Кневичи во Владивостоке, Баландино в Челябинске, Кадала в Чите и Хомутово в Южно-Сахалинске.
Кроме того, предусмотрено добавление ещё и речного пункта пропуска в Хабаровске.
Напомним, в октябре 2020 года правительство утвердило список КПП для въезда в Россию по электронной визе. Тогда в перечень вошло 29 пограничных пунктов. В частности, международные аэропорты.
Ранее Лайф писал, что теперь зарегистрироваться по месту пребывания можно на "Госуслугах" без визита в МФЦ. Раньше гражданину и всем собственникам жилого помещения приходилось обращаться в Многофункциональные центры или отделение МВД для подачи заявления. Теперь это можно сделать в электронном виде.
Комментариев: 0