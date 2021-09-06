Кабмин расширил список КПП для въезда в Россию по электронной визе

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень пунктов пропуска для въезда в РФ по электронной визе. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в автомобильные пункты пропуска теперь входят КПП Брусничное, Верхний Ларс и Торфяновка. Вместе с тем к воздушным добавились аэропорты Сочи и Иркутска, а также Кневичи во Владивостоке, Баландино в Челябинске, Кадала в Чите и Хомутово в Южно-Сахалинске.

Кроме того, предусмотрено добавление ещё и речного пункта пропуска в Хабаровске.

Напомним, в октябре 2020 года правительство утвердило список КПП для въезда в Россию по электронной визе. Тогда в перечень вошло 29 пограничных пунктов. В частности, международные аэропорты.