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Кабмин расширил список КПП для въезда в Россию по электронной визе

Новым распоряжением добавляется ещё один раздел, который определяет речные пункты пропуска. В частности, к таковым отнесён Хабаровск.

6 сентября, 16:27
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Чаплинский</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Чаплинский

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень пунктов пропуска для въезда в РФ по электронной визе. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в автомобильные пункты пропуска теперь входят КПП Брусничное, Верхний Ларс и Торфяновка. Вместе с тем к воздушным добавились аэропорты Сочи и Иркутска, а также Кневичи во Владивостоке, Баландино в Челябинске, Кадала в Чите и Хомутово в Южно-Сахалинске.

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Кроме того, предусмотрено добавление ещё и речного пункта пропуска в Хабаровске.

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Напомним, в октябре 2020 года правительство утвердило список КПП для въезда в Россию по электронной визе. Тогда в перечень вошло 29 пограничных пунктов. В частности, международные аэропорты.

Ранее Лайф писал, что теперь зарегистрироваться по месту пребывания можно на "Госуслугах" без визита в МФЦ. Раньше гражданину и всем собственникам жилого помещения приходилось обращаться в Многофункциональные центры или отделение МВД для подачи заявления. Теперь это можно сделать в электронном виде.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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